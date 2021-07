‘Me hace falta todos los días’: Laura Acuña recuerda a Jota Mario

La presentadora santandereana Laura Acuña fue invitada al programa de comedia ‘The Suso´s Show’. Participó en el episodio de este 11 de julio.

En la producción habló de su propuesta digital denominada ‘La sala de Laura Acuña’, de su participación en la próxima temporada de ‘La Voz Kids’ y aprovechó para recordar a su mentor Jota Mario Valencia.



En la sección del programa conocida como ‘Mis favoritos’, la cual presenta artículos especiales para los invitados, Suso mostró las gafas de Jota Mario, un elemento característico del presentador.



Acuña contó que las guardó y les cambió la fórmula para tenerlas consigo siempre y recordarlo.



“A Jota era maravilloso oírlo hablar de las luces, de televisión, de radio, de sus historias, de su familia, de uno o de lo que fuera porque la verdad es que era un orador como no va a volver a haber uno en muchos años. Me hace falta todos los días de la vida”, puntualizó.

Jota Mario fue una personalidad de la televisión colombiana con una larga trayectoria. Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana y desarrolló su carrera presentando magazines, noticieros y programas de concurso.



De hecho, se le recuerda principalmente por ser la cara visible de ‘Muy buenos días’ (desde 2002), el cual duró al aire más de 15 años. Acuña se incorporó al show en 2005, por lo que compartieron set durante casi 13 años.



Valencia falleció a causa de una isquemia cerebral, el 6 de junio de 2019, dejando luto en los corazones de muchas celebridades y televidentes.

Es inevitable para Laura Acuña no llorar cuando piensa en Jota Mario. Así lo dejó ver durante el programa con ‘Suso’.



Con un nudo en la garganta, contó una anécdota especial para ella: “Jota creía firmemente en los ángeles y cuando partió el estudio donde se hacía ‘Muy Buenos Días’ se llenó de plumas”.



Añadió que no fue ni la primera ni la única vez que ocurrió algo tan particular.



“El día de mi cumpleaños se me pegó una pluma en la puerta del carro y yo siento que en cada una de las cosas importantes que me pasan en la vida él está siempre”, indicó.



A Laura Acuña se le verá, próximamente, siendo la presentadora de ‘La Voz Kids’ junto a Laura Tobón, quien, a propósito, hace unos días anunció que está embarazada.



Pese a que todavía no hay una fecha de estreno, crece la expectativa en torno al show que descubrirá a la próxima estrella infantil de la música en Colombia.

