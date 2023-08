Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas del país, debido a su extensa trayectoria en espacios de noticias y entretenimiento. Además, durante muchos años estuvo acompañando a los colombianos en el matutino 'Muy Buenos días' del canal RCN.

En este programa la también modelo estuvo acompaña de varias celebridades del país como: Milena López, Jessica Cediel y Carolina Cruz, quienes fueron algunas de las presentadoras de 'Muy Buenos Días'.



Actualmente, Acuña ha estado alejada de la pantalla chica y se dedica a hacer entrevistas en su canal de YouTube llamado 'La Sala de Laura Acuña". Sin embargo, este 18 de agosto, la bumanguesa fue invitada al programa 'Día a Día' de 'Caracol TV' y ahí se encontró con Carolina Cruz, quien había sido su compañera.



En esta ocasión, Acuña fue al set para hacer un comercial de Easy en cámara. En este también aparecieron algunos de los participantes de las fiestas de los viernes, quienes bailaron el tema comercial.



Luego de su anunció, Acuña tuvo un tiempo para hablar con Carolina Cuz e Iván Lalinde. En medio de la conversación, Laura comentó que hace mucho no los veía por qué "no la invitaban" al matutino. Además, les mencionó que está disponible para cuando la quieran incluir en sus invitados del "viernes locohón".



"No me invitan a estar en esta casa", les 'reprochó' a Cruz y Lalinde, quienes la despidieron con cordialidad y siguieron con la programación del matutino.

Entrevista con Laura Acuña en Aló

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

