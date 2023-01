‘La Voz’ se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana los últimos diez años. El formato ha servido para que ‘Caracol Televisión’ mantenga los índices de audiencia por la nubes, compitiendo con su rival más directo, ‘RCN’, el cual intenta agarrar la punta con reality shows como ‘MasterChef Celebrity’.



Igualmente, el 2022 no ha sido un año estable para ambas casas televisivas, pues las telenovelas más recientes no han dado lo esperado y, al parecer, lo único que ha mantenido a los espectadores conectados han sido estos programas, siendo ‘La Descarga’, reemplazo al término de ‘La Voz’, el que lidera hoy el rating nacional.



Ahora bien, todo parece indicar que para el año 2023 el espectáculo no estará entre la parrilla del programa de los Santo Domingo a pesar de las ganancias que generó el último semestre del año. Así lo confirmó Juan Estaban Sampedro, Vicepresidente de entretenimiento de ‘Caracol’, en conversación con ‘Pulzo’.



Durante la charla confirmó los programas que entrarán a la programación en este nuevo año; no obstante, entre sus pretensiones jamás mencionó a ‘La Voz’ o a ninguna de sus variaciones: ‘Kids’ y Senior’.



La decisión, según se habría especulado, sería porque Andrés Cépeda no podrá estar en el programa, por lo que entró en materia de análisis para determinar si serviría o no un espectáculo sin el intérprete de ‘Lo mejor que hay en mi vida’.



Laura Acuña no estaría en el show

A raíz de la noticia, algunos de los más de 4,3 millones de seguidores de la presentadora empezaron a cuestionar su continuidad en el reality. Aunque aún hay bastantes dudas al respecto, lo cierto es que la modelo no tendría participación televisiva en el inicio del 2023.



Acuña, quien recientemente participó en la película de Dago García ‘El último hombre sobre la Tierra’, no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. Sin embargo, lo que sí es seguro es que seguirá con su talk show, ‘La sala de Laura Acuña’, que se transmite en su canal personal de YouTube.



