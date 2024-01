Laura Acuña les reveló a sus seguidores detalles de su relación con Jhovanoty

Durante la quinta temporada de 'La vuelta al mundo en 80 risas' los televidentes del canal 'Caracol' disfrutaron de las anécdotas de varios de los integrantes de esta versión alrededor de distintos países.



Una de las parejas de viaje más destacadas ha sido la de Laura Acuña y Jhovanoty, que durante sus largos trayectos por Asia y Europa han consolidado una gran relación.

Entre risas, sorpresa y miedos, la presentadora y el humorista relatan sus experiencias en cada lugar que visitan, mostrando que además de ser compañeros de trabajo, al parecer, han formado una bella amistad.



De hecho, la bumanguesa agradece que él la haya acompañado en esta ocasión, ya que es la primera vez que la modelo participa en el programa como una de las integrantes invitadas.

Así lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, durante la dinámica de caja de preguntas, en la que los seguidores le preguntaron algunas dudas y curiosidades a la modelo sobre su vivencia en el programa junto al huilense.



"Ustedes no saben lo divertido que fue grabar con él, la verdad. Mi primera experiencia en 'La vuelta al mundo' fue mucho más amable gracias a Jhovanoty que ya había estado una vez, entonces ya sabía cómo funcionaba todo", empezó diciendo la comunicadora en la historia de la red.



Por otro lado, también enfatizó sobre los que pensaba del comediante y su habilidad para ser auténtico, tanto en la televisión como en su vida diaria, ya que Acuña considera que él es muy consecuente con lo que proyecta ante las cámaras y cómo se comporta fuera de ellas.



"Además siempre le repetí una cosa durante todas las grabaciones y la reitero hoy y es que es coherente. Así como ustedes ven a Jhovanoty en su trabajo en Tropicana, en Día a Día, así es en su vida normal. Entonces no es ese tipo de personaje que ve uno en televisión y es otro por fuera. Él no, él siempre es igual y me hizo pasar un viaje maravilloso", puntualizó en su cuenta.



Finalmente, la presentadora confirmó la personalidad del humorista, luego de que uno de sus seguidores le escribiera que se notaba que habían tenido una "conexión increíble": "Es el más caballero del mundo, es el más decente, el más especial, o sea, realmente, mi pasajero", detalló.

Entrevista con Laura Acuña en Aló

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

