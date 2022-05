En una emisión del programa ‘Día a Día’ del ‘Canal Caracol’, la presentadora y modelo Laura Acuña relató cómo fue el día en el que casi se queda sin voz por salvar la vida de su hijo Nicolás, un momento que sintió demasiado temor.

En conmemoración por el Día de la Madre, Acuña fue invitada especial en el programa matutino, cuyo tema central fueron las anécdotas que viven las mamás.



La modelo aprovechó para contar cómo evitó que su hijo se cayera desde un segundo piso y, aunque no le sucedió nada malo, la hizo vivir un instante de pánico.



En ese momento, Acuña se encontraba de visita en el hogar de un conocido, cuando recibió una llamada y tuvo que salir a contestar, dejando al cuidado del pequeño a cinco adultos que estaban presentes.



Cuando estaba hablando por teléfono, la presentadora pudo observar por un video de las cámaras de seguridad como Nicolás estaba intentando subirse al muro del balcón de la vivienda, la cual estaba en un segundo piso.



Acuña, en medio del terror que sintió, le gritó muy fuerte a su hijo y le ordenó que se bajara de donde estaba, lo cual afortunadamente funcionó y el pequeño olvidó su gran “hazaña”.



“Le grité tan duro que me quedé sin voz; nunca me había pasado eso, pero se bajó de ahí. Mete un salto más grande y puede pasarle algo”, indicó la presentadora.



Acuña, además, manifestó sentirse molesta con los adultos que estaban allí presentes, pues supuestamente no se habían fijado de lo que había hecho Nicolás, pero todos estaban en el mismo lugar con él.



