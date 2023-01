“Nunca me habían hecho una propuesta como esta antes... Nunca me imaginé que esto pudiera pasar y terminar trabajando como actriz y mucho menos en una película”, asegura con una sonrisa inmensa la bellísima Laura Acuña, quien a sus 40 años siente que apenas está empezando y puede seguir sorprendiéndose por las sorpresas de la vida, como esta: con su debut como protagonista de la película El último hombre sobre la tierra, producción de Dago García.

Acuña tiene claro que su plenitud como mujer, su equilibrio y su tranquilidad también son claves para ser la madre, esposa y profesional dichosa que es. Además, es que con los años ha aprendido a organizarse con sus hijos Helena y Nicolás para poder trabajar y cumplir con sus compromisos laborales sin sentir culpa, pues para ella también es clave el poder desempeñar su labor profesional.



Y así, emocionada por este reto, posó para la última edición de Revista Aló junto a sus hijos, para celebrar la dicha que experimenta actualmente y también nos concedió esta entrevista para EL TIEMPO.

Hablando de su debut actoral... ¿cómo llegó esta propuesta?

​

Era una oportunidad y es importante aprovecharlas en el momento en que se presentan. Fue raro, como que estaba en el momento correcto y en el lugar indicado. Me invitaron a un almuerzo de Caracol para despedir a una amiga y llegó Dago García. Yo no lo conocía, nos presentaron y no sé qué vio en mí y me dijo: “¿Tú no actúas?”. Le dije que no y que no estaba entre mis planes. Me dijo que si no me gustaría actuar, y le dije: “Depende, yo no me voy a dar besos con nadie”. Me respondió: “Eso es lo de menos”. Eso fue todo.

¿Cuándo retomaron conversaciones al respecto?

​

Después de seis meses, me mandó un mensaje por chat y me dijo: “Vamos a rodar una película juntos”. Yo me morí de la risa, pensé que me estaba tomando el pelo y me escribió enfático: “Es en serio”. Le dije que estaba loco, que yo nunca había actuado en mi vida, y me dijo que tenía que protagonizar, me pidió leer el guion y que después solucionábamos el resto.

¿Qué tal le pareció la historia?

​

Desde el inicio, leí el libreto con toda la confianza del mundo. Dago, con toda la convicción, me dijo que todo iba a salir bien. Yo le pedí un casting, porque no me quería hacer uno, y después de la prueba me dijo: “Si antes no tenía dudas, ahora menos. Todo va a salir muy bien y vas a contar con todo el apoyo de nosotros”.

¿Cómo se sintió durante el rodaje de la película?

​

En realidad no hubo tanta preparación porque parte de lo que quería Dago era que fuera yo, que me viera muy natural. Tuve muchas reuniones con Juan Camilo Pinzón, que es el director, él me tomó de la mano, me cuidó, todo estuvo muy guiado por el equipo. Fue un mundo completamente nuevo para mí, pero fue muy emocionante porque nunca me imaginé que iba a terminar actuando, y menos en una película.



¿Disfrutó esta faceta?

​

Fue conocer un mundo absolutamente emocionante, puedo decirte que te atrapa y, claro, cuando uno le pone la mística que debe tener un trabajo como estos, obviamente resulta muy llamativo. Es como cuando algo brilla mucho, que empiezas a mirar y quieres esculcar un poquito más, y todo fue así, terminé enamorada de la actuación.

John Álex Toro fue el coprotagonista de Acuña. Foto: Caracol Televisión - Instagram @caracoltvintl

¿Qué tal fue el compartir con el equipo de rodaje?

​

Cada una de las personas que estuvo en ese rodaje tuvo una generosidad maravillosa conmigo. Jhon Álex Toro, que fue mi compañero, fue divino, muy querido y generoso, guiándome, enseñándome. Entendí muchas cosas de este medio, la responsabilidad tan grande que tiene cada actor. Fue muy chévere porque para mí todo era nuevo. Yo quería de verdad devolver de alguna manera esa confianza con toda la disciplina del mundo y con las ganas de hacer todo bien.

¿Qué fue lo más bonito y lo más desafiante de esta experiencia?

​

Lo más bonito es sentir que uno siempre se puede seguir sorprendiendo. Yo, en 17 años de carrera, he logrado muchas cosas, y fue un voto de confianza muy bonito de parte de Dago García y de toda la gente que vio en mí la posibilidad de hacer esto para protagonizar la película.

Cuéntenos sobre su personaje...

​

Liliana es una ejecutiva exitosa, es una mujer que a los ojos de cualquier persona lo tiene todo, es muy profesional, buena en su trabajo, está bien rodeada, pero, como la mayoría de veces, hay algo que le hace falta, que es el amor. Con el pasar de los días, la vida le va mostrando situaciones difíciles de entender y que el amor puede estar donde uno menos se lo imagina. Así como me sorprendió a mí la vida con la oportunidad de hacer esta película, a ella la sorprende con un amor bonito...



¿Cuál es ese punto de encuentro entre Laura Acuña y Liliana?

​

Nos parecemos en que ambas amamos profundamente el trabajo.



¿Qué sintió tras verse en pantalla grande?

​

Una emoción infinita. Anhelo que todo el mundo se divierta, para eso es la película.



¿Quiere seguir explorando esta faceta?

​

Este universo es absolutamente cautivador, te enamora y te va atrapando de a poco. La respuesta a esa pregunta es que sí quisiera explorar un poquito más este mundo y, si me dieran la oportunidad de hacerlo, obviamente lo consideraría, estoy dispuesta.

¿Cómo describe este momento de su vida?

​

Yo creo que todo lo que me ha pasado en estos dos años, el cambio de empresa, irme a Caracol, el estar en un ambiente nuevo y todos estos proyectos, me ha abierto un camino inmenso, que aún sigo recorriendo. Siento que apenas estoy empezando, y esa sensación me encanta.

¿Cómo le terminó de ir presentando el 'reality' 'La Voz'?

​

La Voz ha sido el trabajo más top de todos los que he tenido. La Voz ha sido el regalo más grande porque tiene todo lo que me apasiona: música, trabajo con niños, es un programa bonito, que cumple sueños, he conocido gente maravillosa y talentosa y mis horas de grabación son mi mayor felicidad. Espero continuar con ellos.



¿Cómo proyecta este 2023 con su programa La Sala de Laura Acuña?

​

Ha sido como otro sueño cumplido, porque es retador también hacer un programa en redes sociales de forma independiente. Es lanzarse al agua. Pero cada persona que se ha sentado ahí, ha compartido generosamente su historia, cosas que normalmente no dicen en otra parte y la idea es esa, que cada uno muestre su parte más vulnerable. Ha sido ese otro bebé que tengo yo que ha crecido pasito a pasito, pero que nos ha traído muchas alegrías.

SANDRA PAOLA REAL M.

DIRECTORA REVISTA ALÓ



Créditos:



Foto: Giorgio del Vecchio

Styling: Jorge Malavé

Maquillaje y pelo: Iety González

Management: Tatiana Zuluaga / TZL