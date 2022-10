Muchas son las celebridades que han pasado por el programa The Suso’s Show y que llaman la atención de los televidentes. Este domingo, el turno fue para la presentadora Laura Acuña.



La bumanguesa, de 40 años, habló de su vida personal, de su trayectoria y de su futuro. Sin embargo, también hubo espacio para conocer ciertas curiosidades que poco se sabían de ella.

Como es el caso de su calzado, el cual, según confesó en el programa que se emite en el canal Caracol, lo considera una pieza más importante que la ropa que luce diariamente.



“Son mi debilidad los tacones. De artículos de vestir, a mí la ropa y los bolsos no me trasnochan tanto, nada de eso que normalmente les gusta a todas las mujeres. A mí los tacones me parecen alucinantes”, dijo la mujer.



Suso sorprendió a su invitada a medida que le iba mostrando sus prendas, pues no se esperaba que estuvieran en el espacio. Entre ellos, sacó los de Carolina Herrera y, de pronto, la impactó con el par que traía en una caja, lo que la motivó a contar la historia de este.



“Eso es ruso y esos tacones tienen una historia divina, porque mi hermana, que ha viajado mucho por el mundo, me los trajo. Los amo y los tengo en la caja todavía, porque son muy difíciles de conseguir”, explicó entre risas la presentadora de televisión.



Más detalles de los zapatos rusos

Y agregó: “Toca ir hasta allá claramente (…) Entonces se los pedí, le tocó voltear bastante para traérmelos. Y me los trajo en la cajita y todo, porque sabe que los quería mucho, entonces les tengo un cariño especial”.



Según detalló, miden 10,5 centímetros de alto y recordó que, durante la pandemia, se los ponía para estar en la casa, porque “me hacían tanta falta (risas)”.



Ante el significado especial que tienen, Suso dijo “Esto hay que tratarlo con ‘su avena y su pitillo’. Eso es como cuando un Ferrari pasa un ‘policía acostado’: con mucho cuidado”.



