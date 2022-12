Llegó la temporada navideña y con ella una edición especial de la ‘Revista ALÓ’ en la que la presentadora Laura Acuña posó junto a sus dos hijos: Helena y Nicolás Kling.

Su debut como actriz

La santandereana es una de las mujeres más reconocidas a nivel nacional, pues cuenta con una amplia carrera en la televisión, el modelaje y recientemente incursionó en la actuación, de la mano de la película ‘El último hombre sobre la tierra’, en la que compartió set con Jhon Alex Toro, Rodrigo Candamil y Jeka Garcés.



“Gracias por los aplausos, las risas, las felicitaciones y buenos comentarios ayer en el pre lanzamiento de ‘El último hombre sobre la tierra’. Este 22 de Diciembre ya la podrán ver en cines”, comentó Acuña en sus redes sociales.

Póster de la película. Foto: Cine Colombia

En dicha edición de la revista también se refirió a este tema, pero lo que en realidad quedó resonando entre sus seguidores fue una confesión respecto a una difícil situación que vivió hace un tiempo y que involucra a su padre.



La salud del padre de Laura Acuña

‘No hay que posponer las cosas que uno puede hacer ya’, esa ha sido de las enseñanzas más bonitas que nos ha dejado mi papá FACEBOOK

“Mi papá tuvo unos temas de salud este año algo complicados y tuvieron que operarlo. Él es diabético hace muchos años y digamos que, a mí no me gusta contar mucho estas cosas, pero tuvo que someterse a una cirugía en un riñón porque tenía un cáncer encapsulado, fue una cosa muy dura, que como familia nos tocó afrontar”, confesó Acuña a la publicación.



Afortunadamente, el resultado del procedimiento fue exitoso y don Germán Acuña se encuentra mejor: “Gracias a Dios no pasó a mayores”, señala la presentadora. No obstante, lo ocurrido le dejó una gran enseñanza a la familia:



“Para mi papá esto fue terrible. Es decir, psicológicamente lo afrontó muy bien, pero ha sido un tipo deportista, no fuma, no toma, ha sido la persona más sana durante toda su vida: son 50 años de hacer ejercicio, comer bien, etc. Sin embargo, son como cositas que te recuerdan que debes estar la mayor cantidad de tiempo posible con las personas que quieres, porque la vida puede cambiar de un minuto a otro”.

La entrevista completa está disponible en la más reciente ‘Revista ALÓ’, que ya está a la venta en las principales tiendas del país.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS

*Con información de ‘Revista ALÓ’