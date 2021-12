Dos años después de haber muerto, Jota Mario Valencia sigue muy presente en la vida de Laura Acuña.



Por lo que ha expresado en varias oportunidades, la reconocida modelo y presentadora santandereana al parecer mantiene una conexión espiritual muy fuerte con el hombre que fue su compañero de set durante más de una década en ‘Muy buenos días’.



A la imagen de una pluma que llegó a su carro en su pasado cumpleaños, sobre la cual dijo que ‘representaba’ el espíritu de Valencia, se le sumó en las últimas horas un sentido mensaje publicado en las historias de su cuenta de Instagram.

Facebook Twitter Linkedin

Valencia y Acuña fueron compañeros por más de 10 años. Foto: Instagram: @lauraacunayala

Acuña publicó una foto del fallecido presentador en blanco y negro junto con un emoji de alas y una inscripción que llamó la atención de todos sus seguidores: “¡Gracias por venir a hablar conmigo! Miss u… (Te extraño…)”.



Aunque explícitamente no dijo cómo se habría dado el supuesto diálogo con Jota Mario Valencia, varios internautas han dado por sentado que la reciente presentadora de ‘La Voz’ mantuvo un contacto con su difunto amigo.



Lo más llamativo del caso es que esta no sería la primera vez en que Laura Acuña percibe la presencia de algún cercano fallecido.



Con el mismo Jota Mario, por ejemplo, contó en una entrevista en ‘The Suso’s Show’ que cuando falleció “el estudio donde se hacía ‘Muy Buenos Días’ se llenó de plumas”.



Esa habría sido su ‘señal’.



(No deje de leer: Así fue como un ‘youtuber’ resolvió la extraña desaparición de 2 jóvenes).

En días pasados, con el impacto de la muerte del estilista Mauricio Leal, la popular modelo protagonizó una escena similar.



En ese entonces, al conocerse la noticia, publicó un video en el que se veían varias golondrinas volar frente a su ventana.



Eso, por lo que dijo, no fue una simple coincidencia pues los animales, de cierta forma, ‘representaban’ a Leal.



(Además: El día en que Amparo Grisales peleó por Margarita Rosa de Francisco).

Uno de los últimos proyectos que se han conocido de Acuña es su canal de YouTube.



En él, con actividad de escasos 7 meses, ya acumula más de 43.500 suscriptores.

Más noticias

Luto en la música: murió el cantante argentino Elio Roca

Estos son los famosos más buscados por los colombianos en Internet

Ella es 'la verdadera' Mirabel Madrigal de Encanto, la película de Disney

Yeferson Cossio fue atacado: 'Me iban a matar por dar mi opinión'

Jessi Uribe canceló sus próximos conciertos: "se apaga mi voz"

Tendencias EL TIEMPO