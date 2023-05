Cuando se trata de perder a alguien cercano el tiempo puede ofrecer una sensación de alivio y resignación. Sin embargo, Laura Acuña sigue sintiendo la ausencia de Jota Mario Valencia después de casi cuatro años desde su partida.



En una entrevista compartió sus sentimientos y reveló cómo ha aprendido a vivir con el dolor, encontrando pequeños momentos de paz en sus recuerdos y sueños.



Así se ven hoy Laura Acuña y todas las presentadoras de 'Muy buenos días'

En el programa 'Desnúdate con Eva', de Eva Rey, Acuña tuvo la oportunidad de conversar sobre cómo ha llevado la pérdida de Jota Mario Valencia. Compartió sus sentimientos de dolor y la dificultad que aún experimenta al hablar sobre el tema.



También reconoció la importancia del presentador en la vida de muchas personas, incluyéndola a ella. Sin embargo, aunque el tiempo ha transcurrido, el dolor sigue presente, dice.



"Después de casi cuatro años que va a cumplir este año desde que se fue al otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro al mencionarlo", confesó en la entrevista.

En el programa habló también de sus proyectos personales, su carrera y su situación sentimental. Foto: Youtube (@DesnudateConEva)

Laura Acuña recibió curioso regalo hecho con ropa de Jota Mario

A pesar del dolor constante, la modelo ha aprendido a vivir con su ausencia. Reconoce que se puede entender y aceptar la realidad de la pérdida, pero eso no implica que la sensación de vacío desaparezca.



"Tú aprendes, aprendes, y hay momentos, hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz porque soñaste con él o con ella, porque lo sentiste de alguna manera", explicó.



Aunque hablar del tema sigue siendo sumamente difícil para ella, según relata, la posibilidad de recordar y compartir recuerdos de su amigo le proporciona cierto consuelo.



"Para mí, en mi caso, no se ha hecho más fácil, o sea, yo aprendí a vivir con eso, y cada vez que me sueño con él, me levanto feliz", confesó Laura.

Laura Acuña: ¿cuántas veces se le ha 'aparecido' Jota Mario?

La relación entre Jota Mario y Laura Acuña

Este presentador fue muy querido y respetado en la televisión colombiana. A lo largo de su extensa trayectoria dejó huella en programas como 'Valores humanos', 'Telesemana' y 'Sábados felices'.



Su fallecimiento dejó un vacío en la vida de muchas personas. La presentadora fue una de las grandes amigas de Jota Mario Valencia, después de compartir casi una década de trabajo en 'Muy buenos días'.



Se convirtieron prácticamente en una familia y se apoyaron mutuamente en momentos claves de sus vidas. Valencia estuvo presente en el nacimiento de sus dos hijos, Helena y Nicolás.

Laura Acuña asegura que aún siente la presencia de su amigo en su vida. Foto: Instagram: @lauraacunaayala

Además, la modelo también acompañó al presentador en sus últimos días, convocando a cadenas de oración a través de las redes sociales y visitándolo a él y a su familia en Cartagena.



Acuña ha expresado en varias ocasiones que mantiene una conexión espiritual muy fuerte con Valencia.



En una entrevista compartió que cuando Jota Mario murió el estudio donde se realizaba 'Muy Buenos Días' se llenó de plumas, lo cual interpretó como una señal de su presencia.



A través de su programa y sus redes sociales, Laura Acuña mantiene viva la memoria de Jota Mario, un hombre que dejó una marca imborrable en la televisión y en la vida de quienes lo conocieron y admiraron.

Video: El legado de Jota Mario Valencia para la televisión colombiana

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

