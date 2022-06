Hace tres años que falleció el recordado presentador Jota Mario Valencia, quien dejó un gran vacío en la televisión colombiana y en sus amigos más cercanos.

Laura Acuña era una de las personas más cercanas a Valencia, trabajaron juntos en 'Muy Buenos Días' y formaron una linda amistad. De hecho, ella asegura que, aún después de su muerte, siente su presencia.

En varias oportunidades Laura Acuña ha manifestado que Jota Mario se le ha presentado, la mayoría de las veces en forma de pluma. Tal parece que la también modelo tiene una fuerte conexión espiritual con el fallecido presentador.

La primera vez que se refirió al tema fue en noviembre de 2019, cuando publicó una foto sentada en el sofá y una pluma, un hecho que asoció con Jota Mario, pues él creía mucho en los ángeles y ella piensa que, ahora, él es uno de ellos.

Pero esa no ha sido la única vez, a principios de 2021, Laura se quebró en llanto mientras contaba que su amigo se le había 'presentado', nuevamente, en forma de pluma, pues el día de su cumpleaños encontró una en la puerta de su carro.

"Se me pegó una pluma en la puerta del carro y yo siento, no sé si porque quiero o porque de verdad es cierto, que en cada una de las cosas importantes que me pasan en la vida él está siempre", explicó en una entrevista en 'The Suso's Show'.

Además, el día que iniciaron las grabaciones de su proyecto: 'La sala de Laura Acuña', la presentadora encontró, una vez más, una pluma en su pantalón.

"Me encontré una pluma pegada al pantalón minutos antes de empezar, cuando venía caminando, y yo sé que es él y para mí significa que está aquí y me gusta", destacó Laura en aquella oportunidad en una enttrevista con 'Lo sé todo'.

Esta fue la publicación de Laura Acuña. Foto: Instagram: @lauraacunayala

Pero Jota Mario no solo ha estado presente en la vida de Laura Acuña en forma de pluma. La presentadora también ha soñado con él.

En diciembre de 2021, la santandereana publicó en sus historias de Instagram una foto del presentador y le agradeció por ir a hablarle.

"¡Gracias por venir a hablar conmigo! Miss u… (Te extraño…)”, escribió la presentadora sin dar más detalles de cómo se dio el presunto encuentro.

Laura Acuña recuerda con mucho cariño a su gran amigo y mentor y, sea que haga algunas apariciones o no, ella siempre lo ha sentido presente en los momentos más importantes de su vida y guarda el mejor recuerdo de él en su corazón.

