Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas del país por su participación en producciones como 'Muy buenos días', 'Estilo RCN', entre otras. La oriunda de Bucaramanga, se ha alejado de la pantalla chica y actualmente está dedicada a cuidar a sus hijos Helena y Nicolás, en la parte profesional tienen un canal de YouTube llamado 'La Sala de Laura Acuña', en el que suele entrevistar a diferentes famosos.

Recientemente, Acuña estuvo acompañando a Carolina Cruz en su programa 'Diario de una mamá', en el que narran diferentes experiencias de la maternidad. Acá, la presentadora que compartió el set con Jota Mario, reveló que en los primeros años de matrimonio con su esposo acordaron no tener hijos, por cuestiones económicas y laborales.



Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica en la relación empezó a cambiar y querían agrandar la familia. Pero en ese momento, le diagnosticaron endometriosis grado 4 y le indicaron que no podía tener hijos. "Fue un balde de agua fría", aseguró.



Por cuatro años ella buscó quedar embarazada con diferentes métodos, pero al final del tratamiento siempre recibía una noticia negativa. En ese momento, ella vivió con una serie de emociones como frustración, tristeza y desilusión.



“En algún momento sentía que me estaba castigando, decía yo que he hecho para no poder tener hijos o sea yo que he hecho para no merecerme este regalo”, reveló.



Luego de un tiempo, ella hizo las pases con esos sentimientos y cuando ya estaba más calmada se enteró de que estaba embarazada de su primera hija. Cuando quiso tener a su segundo hijo, sufrió de un aborto espontáneo a sus 8 semanas, es decir, dos meses de embarazo: “Me dio durísimo, no fue sencillo, ese proceso me tocó en sala de cirugía”.



Por esta razón, Acuña reitero en varias ocasiones que sus dos hijos son un milagro, por lo que ha tenido que pasar. “Para Dios no hay nada imposible y llegan cuando uno está preparado”, resaltó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

