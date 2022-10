Los rumores sobre la separación de la hoy presentadora del programa ‘La Voz Senior’, Laura Acuña, y el empresario Rodrigo Kling han estado rondando las principales portales de chismes en Colombia desde el año pasado. No obstante, no se ha podido corroborar la veracidad de la situación, debido a que la bumanguesa ha preferido no hablar al respecto.



Ahora bien, en el reconocido programa de la modelo, de 40 años, en YouTube pudo aclarar con una frase sencilla, pero contundente que aún sigue casada, aunque haya dado muchos detalles del por qué ha tenido una lejanía mediática con su esposo.



El hecho se dio durante una conversación entre la comunicadora y el actor Francisco Bolívar. El momento se suscitó cuando ambos se encontraban dialogando sobre el consumo de drogas durante uno de los capítulos de ‘La sala de Laura Acuña’. Para ahondar en el tema, el actor quiso recrear el momento en que supuestamente ingirió psicoactivos en una fiesta.

En medio de la conversación, Bolívar le preguntó a Acuña “¿Tienes esposo?, a lo que la mujer respondió con un sencillo “Sí”, que tumbó los supuestos que rondaban desde enero de 2021.



El chisme empezó a ser tendencia en las diferentes plataformas digitales durante diciembre de 2020 e inicios de 2021, luego de que Acuña posteara una fotografía con sus hijos, Helena y Nicolás, de 5 y 3 años, respectivamente, junto a las decoraciones navideñas.



Sin embargo, en las imágenes no aparecía Kling. Es más, no se hallan fotografías de su esposo en el feed de Instagram de la celebridad, por lo que internautas dieron por hecho que el divorcio era cuestión de tiempo para que se volviera oficial.



“Lástima nunca aparece la familia completa” y “Laurita feliz Navidad y para tu esposo también ya que nunca lo vemos contigo”, fueron las acotaciones de algunos internautas que comentan las fotografías del momento.



De igual forma, no se ha explicado las razones por las que el reconocido joyero no ha vuelto a tener una repercusión mediática en las redes sociales de la celebridad, así que es cuestión de tiempo para que Acuña aclare lo que dijo en su programa o finalmente lo desmienta.



