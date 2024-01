Latino que ingresó a la universidad de Harvard reveló cómo lo hizo, no tuvo palanca

Para algunas personas su sueño más grande es poder estudiar fuera del país, sin embargo, la mayoría de veces esto puede ser bastante costoso si no logra obtener una beca. Recientemente, se dio a conocer la historia de un joven argentino que logró ganarse una beca en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la de Harvard.

Según el diario 'El Clarín', se trata de Gonzalo Pelenur, quien es oriundo de la Provincia de Buenos Aires y emigró a Estados Unidos en agosto de 2022 para cumplir uno de sus más grandes sueños.



Al mismo medio, el joven reveló que desde muy pequeño encontró una fascinación por los dispositivos electrónicos y el internet. Hasta los 15 años empezó aprender programación por su cuenta a través de cursos online y realizó diferentes proyectos académicos sobre este tema.



El estudio en la escuela “ORT”, una institución privada que brinda diferentes orientaciones a elección para los alumnos. Él decidió estudiar 'Tecnologías de la información y las comunicaciones', donde tuvo sus primeras clases de programación. En el 2019, Gonzalo, en compañía de algunos de sus compañeros, decidieron crear una startup, la cual en un futuro le abrió bastantes puertas.

“Con mis amigos, nos pusimos a pensar en distintas ideas y creamos “Witness”, una actividad extracurricular que me permitió ingresar a Harvard. Era un sistema de gestión de entradas a establecimientos que utilizaba reconocimiento facial con inteligencia artificial”, le explicó al medio ya mencionado.



Asimismo, agregó: “Básicamente, ubicábamos una cámara en la entrada de una oficina o gimnasio, que detectaba cuando ingresaba una persona, reconocía sus rostros (Ndr: tenían que estar cargados en el sistema) y los molinetes de entrada ser abrían automáticamente. Fue una experiencia muy enriquecedora”.



Para iniciar sus estudios profesionales, el joven decidió estudiar la Licenciatura en Ciencias de la Computación, pero no quería hacerlo en su país. “Opté por estudiar en el exterior, es un gran desafío, pero también una gran oportunidad para aprender”, aseguró.

En ese momento, envió su solitud a varias universidades de Estados Unidos. Pero, para su sorpresa, se había ganado una beca completa en la Universidad de Harvard.



“Me considero una persona normal, no soy un genio. Aprovecho al máximo las oportunidades y no bajo los brazos. No hay que ser excepcional para entrar, pero sí hay que darles mucho foco a las actividades extraacadémicas”, afirmó.



En el 2021, el joven se preparó lo mejor que pudo para su admiración y fijo cuáles eran los puntos claves que evaluaban los rectores de la academia y con base en ello, se armó su hoja de vida. “Ellos no te conocen y van a crear una imagen tuya de acuerdo a la información que envíes. Tienes que transmitir tu esencia de la mejor manera posible”, aseguró.

Los documentos que envió fue una carta de recomendación, las calificaciones de la escuela (necesitaba un buen promedio) y su startup “Witness”. A finales de 2022, recibió la noticia de que había ingresado.



En la actualidad, Gonzalo se encuentra en su segundo año de carrera y utiliza la red social de TikTok para mostrar como son sus días en Harvard. Uno de sus sueños es crear su propia empresa de tecnología que impacte positivamente en las personas y el mundo. “Es la oportunidad de mi vida, lo que me permite soñar en grande”, concluyó Gonzalo.

