El trabajo 'rápido' con el que un latino gana US$ 200 en 45 minutos

Un hombre de origen latino residente en Virginia desveló en la plataforma de videos cortos TikTok una lucrativa actividad que él y sus compañeros llevan a cabo, la cual les permite ganar entre US$ 200 y US$ 250 en menos de una hora.



Bajo el usuario @autocolor7, este individuo ganó la atención de casi 245 mil seguidores al mostrar cómo realiza esta tarea que ha generado múltiples reacciones en la comunidad digital.

El protagonista de este relato, quien se dedica principalmente a la pintura de autos, compartió un video donde detalla el proceso que él y sus amigos realizan durante las nevadas.



En el material audiovisual se puede apreciar al hombre a las afueras de una residencia que tiene su entrada cubierta de nieve. “Esta es la primera casa que vamos a preguntar si nos quieren pagar US$ 200 por limpiar toda esta entrada”, indica. De acuerdo con su relato, en ocasiones los propietarios les ofrecen menos dinero del que él y sus compañeros piden, por lo que se trasladan a otra casa para obtener la remuneración más conveniente.



El trabajo implica el uso de una pala especial para eliminar la nieve acumulada en la entrada de la casa y otras zonas, requiriendo resistencia física y la capacidad de soportar las adversas condiciones climáticas al realizarse al aire libre.

Limpian autos y ganan de 25 a 50 dólares por vehículo



En un video adicional difundido en sus plataformas sociales, este joven de origen latino relató que, al mudarse al estado de Virginia durante la temporada de nevadas, empezó a trabajar en carpintería. Debido al clima, le quedaba tiempo libre, así que encontró una actividad extra en el retiro de nieve de los vehículos de sus vecinos. Esa labor lo llevó a ganar de US$ 25 a US$ 50 por unidad.



"En cuatro horas hice mil dólares", compartió el creador de contenido en TikTok. Para despejar la nieve acumulada en los vehículos, este individuo utiliza un cepillo o un trozo de cartón. Sin embargo, debido a las condiciones extremas de frío, esta labor no puede extenderse más allá de cinco horas.



El trabajador enfatiza la importancia de dejar el vehículo completamente limpio: "Necesitamos limpiar el techo al cien por ciento, porque si nos ve el policía con la nieve sobre el techo nos puede dejar un ticket o un aviso".

En relación a este tema, el despacho de abogados Yoon, PLLC, con sede en Fairfax, señala que, aunque no constituye una infracción mantener la nieve en el techo del vehículo, esta práctica puede conllevar riesgos.



“El hecho de que no sea ilegal quitar la nieve no significa que no debas hacerlo", enfatizan. Asimismo, advierten que la omisión de retirar la nieve de un vehículo puede resultar en la emisión de una citación por parte de un oficial de policía, con cargos que pueden variar. Entre ellos, el más serio es el de conducción imprudente.

