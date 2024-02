Latino asegura que no trabaja porque Estados Unidos le da subsidios a su hija

Recientemente en TikTok se volvió viral el video de un hombre que aseguraba que no tenía que trabajar en estados Unidos, pues su hija había nacido en ese país y el gobierno les brinda unas ayudas que le alcanzan para cubrir todos los gastos de la casa.

Esta grabación fue compartida por el usuario de TikTok @leitooficial_25. El hombre es oriundo de Venezuela y junto con su pareja se mudaron a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades.



En su más reciente video confesó que él no trabaja, pues el gobierno supuestamente le regala 5 mil dólares al mes (19'521.000 pesos colombianos). “Les presentó a Sharon Leonela. Miren esta preciosura, hermana, bella. Muchachos ella es la que me mantiene, por eso yo no trabajo, pues el gobierno le da lo que le pertenece a mi hija por ser ciudadana americana”, aseguró.



Asimismo, comentó "Muchachos, acá está la mina de oro". Por otro lado, en otra grabación afirmó que las personas que lo critican es porque no tienen una pareja que esté interesada en tener hijos en Estados Unidos.

Como era de esperarse, esta grabación se volvió bastante popular y generó comentarios divididos en las redes sociales, pues algunos aseguran que lo dice como un chiste y otros comentan que estas ayudas no siempre se las van a dar y que debería trabajar.



"El problema no es él, son los más de 200 mil seguidores"; "Él dice las cosas para sacarle la piedra a la gente y ustedes que le paran"; "Capaz que la esposa recibe dinero del papá de la niña, y a él le dice que es del gobierno", son algunos de los comentarios de la publicación.

Ayudas destinadas a apoyar a las familias de bajos recursos que tienen hijos en EE. UU.

En Estados Indios existen varios programas que ayudan a las familias de bajos recursos que tienen hijos. Algunas de estas ayudas son:



Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP): también conocido como cupones de alimentos, SNAP proporciona asistencia alimentaria mensual a familias de bajos ingresos para ayudarles a comprar alimentos nutritivos para ellos y sus hijos. Women, Infants, and Children (WIC): este programa ofrece alimentos saludables, asesoramiento sobre nutrición y servicios de atención médica a mujeres embarazadas, madres que amamantan y niños menores de cinco años. Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP): ofrece cobertura de salud a bajo costo para niños en familias de ingresos moderados, que no califican para Medicaid y que no pueden pagar un seguro médico privado. Crédito tributario por hijos (Child Tax Credit): Este crédito proporciona un reembolso de impuestos a las familias que tienen hijos menores de 17 años y cumplen con ciertos requisitos de ingresos. Según el medio 'Telemundo área de la bahía', para el año fiscal 2024 el dinero reembolsable será de $1,700 por cada hijo calificado. Medicaid: este programa de seguro de salud proporciona cobertura gratuita o a bajo costo a personas y familias de bajos ingresos, incluidas mujeres embarazadas y niños. Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP): ayuda a las familias de bajos ingresos a pagar sus facturas de energía, incluyendo calefacción y refrigeración, durante ciertos períodos del año.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

