Varios estudiantes latinoamericanos sueñan con emigrar a Europa para tener mejores oportunidades en el estudio y en el trabajo. En redes sociales, esto suele ser un tema de conversación en el que destacan diferentes lugares, entre ellos Dinamarca, uno de los países con mejor calidad de vida en el mundo. En Twitter se dio a conocer el video de una joven argentina que, para aclarar la duda de los curiosos, mostró como era su casa en el país danés. Sin embargo, fue bastante criticada.

El video fue difundido por la cuenta @gonsanchezrey y en él se puede ver a una mujer mostrando cómo es su vecindario y su hogar en Dinamarca. En un principio, muestra una serie de pequeñas casas iguales, que realmente son apartaestudios, los cuales no son muy grandes pero tienen todo lo que una persona puede necesitar.



“Había prometido hacer un video sobre cómo es mi casa acá. Tengo una casa de estudiantes, así que vamos a empezar”, comenzó diciendo la joven. Además, agregó que en el país no se utilizan zapatos dentro de la casa y por esa razón se los quitaba cuando entraba.



Luego, realiza un paneo general del lugar y se puede ver su cama, un perchero, su lugar de trabajo, la cocina y finalmente el baño, y aclaró que es afortunada de tener uno medianamente grande, pues en los países daneses son demasiado pequeños.

Inmigrante argentina🇦🇷 muestra cómo viven en un país de “primer mundo” como Dinamarca🇩🇰 pic.twitter.com/AfLhavx9CQ — Gon Sánchez Rey (@gonsanchezrey) February 19, 2023

Todos los espacios de la casa están conectados por unos pocos centímetros, por lo que muchos internautas han cuestionado la calidad de vida que se tiene en el país.



Algunos usuarios se han burlado afirmando que Dinamarca no tiene nada que envidiarle a Dinamarca. “Por 120 mil pesos (330 dólares) conseguís algo mejor que eso en pleno Belgrano R con internet incluido”, “¡Es una cagada! Es re chiquito todo. Re lindo pero chiquito. Ándate a un pueblo con un laburo remoto y es mucho mucho más grande y cómodo”, se lee en los comentarios.



Por 120 mil pesos (330 dólares) conseguís algo mejor q eso en pleno Belgrano R con internet incluido. — Gon Sánchez Rey (@gonsanchezrey) February 19, 2023

Sin embargo, hubo personas que la defendieron argumentando que seguramente ese sería uno de los lugares más económicos, y que aun así la joven vivía muy bien. Algo que no pasa en los países latinoamericanos.



“No hay rejas en puertas y ventanas como en gran parte de las casas de Argentina; con eso, ¡Ya ganó!, “¡Esta bueno! Conozco estudiantes de clase media que pagan fortunas de alquiler por algo mucho peor que eso”, “Veo que nadie tiene rejas y que la bicicleta no tiene cadena ¡Listo! Ya mismo me saco el pasaje a Dinamarca”, escribieron algunos usuarios.

