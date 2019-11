¿Para qué sirve un Latin Grammy si no pagan ni un peso por ganarlo?

A propósito de la polémica entre artistas colombianos por el bajo número de reguetoneros nominados en los Latin Grammy, comparado con el de años anteriores, cabe preguntarse por la ganancia que representa un premio como este, más allá del gramófono que entrega.

El productor musical de género urbano Saga White Black se abstiene de opinar sobre el descontento de J Balvin, Maluma, Daddy Yankee, Nicky Jam, entre otros cantantes de reguetón que se manifestaron. “Apoyo algo de eso, como no”, expresa.



Pero el tema es si la molestia de los cantantes en redes sociales, con la frase “sin reggaetón no hay Latin Grammy”, tuvo que ver con pérdidas cuantificables que afectan su cartera.



Saga White Black, quien ha trabajado con artistas como Romeo Santos, Valentino y Nicky Jam, dice que no conoce “ningunos premios que dejen remuneración económica”.



“Ni los Grammy, ni los Billboard, ni los Premios Juventud lo hacen”, continúa.



Esto quiere decir que estos prestigiosos galardones de la industria musical no entregan dinero por los logros.

Entonces, ¿qué es lo que ganan?

Skinny y Lalo Ebratt del colectivo musical Trapical Minds. 'Lalo' está nominado con la canción 'La Plata' junto a Juanes, a mejor Grabación del Año de los próximos Latin Grammy. Foto: Tomada de Instagram: @skinnymusica

Skinny, del colectivo musical Trapical Minds (conformado por Yera, Lalo Ebratt y Skinny Happy) piensa que la ganancia en los premios de música es, sobre todo, el reconocimiento internacional.



Por otro lado, cree que, gracias a las nominaciones y, obviamente, al galardón, el trabajo que hacen los músicos se valoriza. Hacen que los busquen más para cotizar conciertos y shows.



Juancho Valencia, ganador en 2016 del Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Clásica, opina que “se gana estatus a nivel profesional, pero, económicamente absolutamente nada, incluso para asistir a la ceremonia tienes que pagar tus gastos y son altísimos”.

Tanto la trompetista holandesa Maité Hontelé como la banda Puerto Candelaria, ambas bajo la producción de Juancho Valencia, fueron nominadas a los Premios Grammy Latinos 2019, que se entregarán el próximo 14 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, por la Academia Latina de la Grabación.

Juancho Valencia en los Premios Grammy Latinos del 2017. Foto: Cortesía Juancho Valencia.

Valencia se refiere a gastos como los tiquetes de vuelos; la estadía en hoteles asociados al Premio, que tienen descuentos, pero corren por cuenta de los artistas o sus productoras; y la alimentación y sostenimiento en la ciudad; entre otros.



Si se trata de una agrupación grande, según Juancho Valencia, solo se entregan dos o tres entradas a las actividades del evento, teniendo que pagar por los pases extras.



Liliana Martínez, periodista de Cultura EL TIEMPO, cuenta que la estatuilla se les entrega a través de un contrato en el que no pueden ni regalarla, ni venderla, ni donarla a un museo.



La periodista, que ha cubierto por casi 20 años los Latin Grammy, explica que además de los gastos mencionados, también deben pagar las entradas a las demás actividades, por ejemplo el evento de “La de mejor persona del año”.



"Lo pueden capitalizar, pero según como manejen una nominación o un premio en su hoja de vida. Les sirve mucho porque abre puertas", dice Martínez.

El productor Valencia cree que los premios son rentables en tanto el artista o la agrupación artística nominada sepa aprovechar la asistencia aunque no gane. Por ejemplo, él espera ganar, sin embargo, asistirá más que todo para hacer alianzas.



Por ejemplo, Saga White Black no estaba seguro de asistir a los Premios el año pasado, y el cantante Valentino le dijo:



—Vamos, hacemos prensa, subimos fotos…



Para el productor de música urbana, los premios musicales son plataformas mediáticas, oportunidades para dar entrevistas, asistir a conferencias, darse a conocer con marcas, empresas, y hacer contactos.



“Toca uno mismo ver qué beneficios le puede sacar”, concluyó Saga White Black, que asistirá a la próxima edición de los Latin Grammy (20a) como panelista.



Y en aquello concuerda con Juancho Valencia, quien explica que uno de los gastos más significativos para “sacar provecho” es contratar a una agencia de comunicaciones que entienda la dinámica del evento. Si no, “quedas como perdido”, resaltó.

MARIANA WHITE LONDOÑO

