Conozca los nominados a ‘Mejor artista nuevo’ de los Latin Grammy: hay tres colombianos

La edición número 24 de los Premios Grammy Latinos se celebrará por primera vez fuera de Estados Unidos este jueves 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, España.



La Academia Latina de la Grabación ha escogido a cuatro famosos que serán los conductores oficiales de este gran evento, siendo Danna Paola, Sebastian Yatra, Paz Vega y Roselyn Sanchez los cuatro presentadores que compartirán escenario en la ceremonia de uno de los premios más importantes de la música latina.

La gala tendrá una duración de aproximadamente tres horas y asistirán cantantes de talla internacional que ofrecerán actuaciones, como Laura Pausini, Feid, Rosalia, Juanes, Maluma y Christian Nodal. Al evento también llegarán Shakira y Karol G, dos de las mujeres que están entre las favoritas en la lista de nominados, acompañadas de grandes figuras de la música en español como Natalia Lafourcade y Carín León.

A pesar de que hay categorías que están en la mira por su gran competitividad por las nominaciones de grandes artistas de impacto mundial, uno de los premios más codiciados esta noche es el de ‘Mejor artista nuevo’ y 10 prometedores cantantes están en una contienda por el galardón.



Recordemos que el premio al ‘Mejor artista nuevo’ se entrega a un cantante que establece su identidad pública lanzando su primera grabación durante el año propuesto para la elegibilidad. En esta nueva versión de los premios Grammy, hay tres artistas colombianos dentro de los 10 músicos emergentes que representan la cultura latina.

Conozca los nominados al Latin Grammy por mejor artista nuevo de 2023.

Timø

En su álbum ‘ Estamos Donde Estamos’, que tiene 16 canciones, le cantan al amor, a la amistad y al desamor, impregnando su energía en cada una de sus letras. El trío colombiano está compuesto por los universitarios Felipe Galat, Alejandro Ochoa y Andrés Vásquez, y se han hecho mundialmente virales en la plataforma de TikTok con canciones como ‘Espejito, espejito’.

Ana del Castillo

Es una cantante valduparense que entona letras que inspiran al amor, se quejan del desamor y engloba temas del romance siempre desde la perspectiva de lo que significa ser mujer en sociedad, teniendo afinidad directamente con el público femenino. Con su álbum ‘El Favor de Dios’, del Castillo debutó en 2022 tomando fuerza dentro de la industria musical, compitiendo este año en dos categorías: ‘Mejor artista nuevo’ y ‘Mejor álbum de cumbia/vallenato’.

Borja

Borja es un cantante y compositor catalán que compite en esta categoría con su álbum debut ‘Rimas del verbo de amar’, que cuenta con melodías mezcladas de guitarra acústica y piano. Inició su carrera escribiendo canciones para grandes artistas como Lasso y Reik. El artista confesó para el periodico mallorquín ‘Última hora’ que la nominación lo tomó por sorpresa: “Me parece una barbaridad”.

Conexión Divina

Este grupo mexicoamericano hizo su debut con el álbum ‘Tres Mundos’, demostrando al mundo su talento para escribir, cantar y tocar su propias canciones. La agrupación está conformada por Liz Trujillo, Ashlee Valenzuela y Sandra Calixto, quienes se conocieron por medio de las redes sociales, siendo este el primer grupo femenino de música Sierreña.

“Ese es todo el concepto de nuestro grupo: ¡que las mujeres también pueden hacerlo”, agregó Liz, la líder del grupo que hizo su debut en el Festival de Coachella 2023.

Natascha Falcão

La nominada brasileña a ‘Mejor artista nuevo’ es una cantante y compositora que en sus letras y melodías rinde un sentido homenaje a distintos estilos musicales como la samba y el forró. En el 2015 encontró en la música un medio de expresión a sus sentires, pero no fue hasta este año que debutó con su álbum independiente ‘Ave Mulher’.

"¡Latin Grammys, allá que voy! Mi gente, estoy impactada. Ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado que sería la única artista brasileña nominada a los Grammy Latinos como ‘Artista Revelación’. Esto es muy grande. Sobre todo como una artista independiente. Del nordeste, que canta el nordeste, que habla sobre el nordeste, que no está en el ‘mainstream’, que produce un álbum de manera independiente defendiendo sus propios orígenes, su historia, su acento, la poesía que hago y lo que me gusta cantar", publicó la cantante en su cuenta de Instagram tras conocer su nominación a los Grammy.

Gale

Su álbum debut ‘Lo Que No Te Dije’ presenta la composición de la cantante puertorriqueña y su fluidez en diversos ritmos como el pop, el punk y el reggaetón, con letras con un impacto social marcado que ha entregado nuevos himnos feministas. En el 2022, tuvo su primer nombramiento dentro de las listas de Billboard con la canción ‘Problemas’, obteniendo el puesto 15 en Latin Pop Airplay.

Paola Guanche

Paola toda la vida ha estado inmersa dentro del universo musical al ser hija de la cantante Lourdes Nuviola y del pianista Orlando Guanche. Además, la nominada a ‘Mejor artista nuevo’, es sobrina su tía Aymée Nuviola, la galardonada artista cubana. El estilo musical que maneja Guanche refleja la multiculturalidad que define su vida, en el que usa su poderosa voz, tanto en español como en inglés, en diversos ritmos vanguardistas que la han catapultado al estrellato.

Joaquina

Joaquina tiene un contrato firmado con Universal Music Latin y es una artista que escribe sus propias canciones acerca de la angustia adolescente en ritmos indie pop/rock, de hecho, esta noche compite en la categoría ‘Mejor álbum cantautor’ y ‘Mejor artista nuevo’.

“Es el camino que quiero transitar, mi meta siempre ha sido tener una discografía que ame, que me apasione y poder girar en el mundo, ese ha sido mi sueño, además de escribir con y para artistas que amo”, comentó la artista en una entrevista con ‘El Sol de México’.

Leiden

Leiden es conocido por la creatividad que maneja a la hora de explorar combinaciones entre ritmos indies y urbanos, colaborando con artistas como Thalia, Manuel Medrano y con la banda colombiana Timo, que también está nominada a los Latin Grammy este año. Debutó con el álbum ‘El Morro Que Hace Música’, en el que están dos de sus canciones más conocidas: ‘Gitana’ y ‘Manzana’.

Maréh

Este joven caleño estudiante de Antropología define su música como una alternativa al pop. Su álbum, según sus palabras, es “auténtico, tranquilo y silvestre”. ‘Amuleto’, su álbum debut, contiene ritmos como el chachachá, boleros y jazz, todo con el toque refrescante que el cantante impregna en sus canciones. También está nominado a ‘Mejor álbum cantautor’ por ‘Tierra de Promesas’.

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO