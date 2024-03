Latam Airlines agregó series y películas de Disney+ a su servicio de entretenimiento

Cuando se realiza un viaje a grandes distancias, es normal que con el paso del tiempo sienta un poco de aburrimiento, ya que estar varias horas sentado en la cabina del avión puede ser un poco tedioso al no tener algo que sea de su entretenimiento.



Por tal motivo, las diferentes aerolíneas tienen pantallas táctiles en la parte trasera de los asientos con diferentes series, películas, videos o videojuegos, para que la experiencia de sus pasajeros sea óptima.

Según 'La Agencia de Viajes Colombia', desde el primero de febrero Latam Airlines, añadió Disney+ en su servicio de entretenimiento Latam Play, por lo que los viajeros contarán con un mayor número de producciones que podrán disfrutar durante su vuelo.



Debido al acuerdo que la aerolínea obtuvo con Disney Entertainment, algunas de las producciones más famosas de la plataforma de 'streaming', se encontrarán en las pantallas de las cabinas 'Premium Business' y 'Economy' que ofrece la compañía aérea, según su página oficial.



¿Qué producciones podrá ver durante su vuelo?

Latam Play no solo cuenta con las producciones de Disney, sino con las de Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic, tales como 'Desencantada', 'La dama y el vagabundo', 'Loki', 'Obi Wan Kenobi', 'The Mandalorian', 'Ms. Marvel', 'High School Musical' y 'Limitless', de acuerdo con la página oficial de Latam.



Como si esto fuera poco, el servicio de entretenimiento de la aerolínea también incluye algunas series y películas de MAX (antes HBO) y Panamount +, así podrá disfrutar de títulos como 'Barbie', 'Dune', 'And just like that', 'Industry', entre otros.



Cabe destacar que Latam Airlines se convierte en la primera aerolínea de Sudamérica en agregar contenido de Disney+ en su servicio de entretenimiento para las diferentes cabinas de los aviones de la empresa.



"Seguimos enfocados en hacer de cada vuelo una experiencia inolvidable para los clientes. Ahora se suma Disney+ a Latam Play, llevando un paquete de contenido exclusivo, variado y de alta calidad para todos, de forma gratuita, haciendo los vuelos aún más mágicos", expresó Paulo Miranda Vicepresidente de Clientes de Latam Airlines Group.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO