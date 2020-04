La historia de las tragedias que aún persiguen a la familia Kennedy

El pasado siete de abril autoridades estadounidenses encontraron el cuerpo sin vida de Maeve Kennedy, sobrina nieta del asesinado presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien se encontraba desaparecida junto con su hijo Gideón, en la bahía de Chesapeake.

De acuerdo con la información obtenida por las autoridades, el pequeño de ocho años se encontraba jugando a la pelota junto con su madre, pero el balón se fue al agua y en el intento por 'rescatarlo', Maeve y su hijo subieron a una canoa, sin contar con que las aguas del Atlántico estaban turbias, por lo que, al parecer, podrían haber perdido el control del barco y ser arrastrados por el viento.



La pequeña embarcación apareció volcada, pero no se encontró ningún rastro de los tripulantes. Razón por la que la operación dejó de ser un rescate para convertirse en una misión de recuperación de los cuerpos.



"Han pasado más de 24 horas y las posibilidades de que hayan sobrevivido son increíblemente pequeñas. Está claro que Maeve y Gideon han fallecido". Así lo expresó con tristeza la madre de Maeve, Kath­leen Kennedy Townsend, en su cuenta de Facebook.



El cuerpo del pequeño aún no ha sido localizado, mientras el de la mujer fue encontrado a más de tres kilómetros de la casa en la que jugaban. El inmueble es propiedad de Kath­leen, allí se dirigió la familia, tan solo unos días atrás, para aislarse durante la pandemia.

Otras tragedias

La muerte de Maeve y su hijo se suma a otros dramas por los que ha atravesado la familia, pues la célebre dinastía estadounidense ha sido 'visitada' en varias oportunidades por la desgracia.



Una de las primeras muertes que sacudió la historia de los Kennedy fue la de Joseph Kennedy Jr., el hermano mayor. Era graduado de la Universidad de Harvard cuando decidió hacer parte de la Armada de los EE. UU. y luchar como piloto en la Segunda Guerra Mundial.



Tuvo una carrera destacada y culminó más de 20 misiones con éxito, pero infortunadamente en su última operación, en la que participó como voluntario, falleció cuando una de las bombas que transportaba dentro del avión explotó.



Los restos del joven de 29 años nunca se encontraron.

Los hermanos Kennedy: Robert (i.), Edward (c.) y John Fitzgerald, en la Casa Blanca, tres meses antes del asesinato de JFK. Foto: Reuters / Cecil Stoughton

Años más tarde, el 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy, uno de los presidentes más jóvenes en la historia de EE. UU. fue asesinado en Dallas, Texas, dos meses después de asumir el gobierno de este país.



El sueño de su padre Joseph P Kennedy de tener un hijo en la Casa Blanca, se derrumbó con el que sería uno de los magnicidios más recordados de la historia, que además, quedó registrado en cámara y fue trasmitido por televisión nacional.



Cinco años más tarde la muerte volvería a tocar a la puerta de esta familia, es ta vez, el turno fue para el séptimo hijo de los nueve del matrimonio de Joseph P Kennedy, el exfiscal de los EE. UU, Robert F. Kennedy quien, al igual que su hermano, tenía una carrera prometedora dentro de la política.



De hecho, lideró la campaña que le otorgó la presidencia a su hermano y asumió el rol de Fiscal General desde 1961 hasta 1964. Después, se desempeñó como senador por el estado de Nueva York y durante ese tiempo fue una de las voces más fuertes en contra de la Guerra de Vietnam.



En 1968 Robert decidió lanzarse a las presidencia con tres propuestas principales: terminar la guerra en Vietnam, luchar por los derechos civiles y mitigar la brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Ideas que inspiraban en los estadounidenses odios y amores, en un momento en el que el país estaba dividido.



Justamente el 5 de junio de 1968 y tras celebrar la victoria en las primarias de California, Robert recibió tres impactos de bala de Sirhan Sirhan, un palestino que aseguró que fue “hipnotizado” y obligado a asesinarlo.



(Le puede interesar: Los consejos gerenciales del hombre que llevó a la cima a Disney)



Otra de las tragedias que sacudió a esta familia fue un accidente automovilístico en 1969, en la isla de Chappaquiddick, Massachusetss. Edward Kennedy, el menor de la dinastía, era visto por el pueblo estadounidense como el miembro de la familia que por fin culminaría un periodo en la presidencia.



Pero cuando todo parecía darse para su campaña presidencial, Edward asistió a una fiesta en Chappaquiddick, a eso de las diez de la noche salió del lugar junto con una joven maestra de 28 años, Mary Jo Kopechne. En el camino y de acuerdo con la versión de Kennedy, se confundió y giró justo hacia un puente de madera provocando que el auto cayera al agua.



En el accidente murió la joven y pese a que Edward abandonó la escena del accidente y se declaró culpable de no haber avisado a tiempo a las autoridades, fue anulada la condena en su contra y pudo ejercer como senador de los EE. UU hasta su muerte.



Más adelante, en 1997, el sexto de los once hijos del matrimonio entre Robert Kennedy y Ethel Skakel, Michael LeMoyne Kennedy, falleció como consecuencia de las heridas en su cabeza producto de un accidente de esquí. Michael, perdió el equilibrio y chocó contra un árbol.



Este es solo un pequeño recorrido en la larga lista de tragedias que han sacudido a la familia Kennedy, casualidad o no, hay quienes aseguran que la familia tiene una maldición.



Tendencias EL TIEMPO