"Amor a la mexicana, de Cumbia, Huapango y Son"... ¿le suena? Si es así, es porque probablemente más de una vez ha bailado o cantado a coro con la voz de Thalía, una de las artistas mexicanas más reconocidas en Latinoamérica.



Se ha destacado principalmente en el campo de la actuación y el canto, aunque recientemente ha recibido varios reconocimientos por su gran talento para los negocios y su dedicación como empresaria.



Esto ha hecho que sus apariciones y publicaciones no pasen desapercibidas, especialmente ante los ojos de sus seguidores, quienes están al tanto de lo que constantemente comparte en redes sociales.



Precisamente esto último fue lo que hizo explotar Instagram, cuando la intérprete de 'No me enseñaste', publicó un video en su cuenta comparando una de las escenas de su famosa novela de 1994, Miramar, con un fragmento del nuevo live action de La Sirenita.

"Marimar y la Sirenita, mismo ADN" escribió Thalía en el video compartido en Instagram, el cual ya cuenta con más de 110.000 'me gusta' y cuatro millones de reproducciones.

Frente a esto, varios de sus seguidores han recordado en medio de emojis y risas la icónica escena de la telenovela, en la cual se ve como la protagonista se lanza sobre su adversaria, mientras pelean por su gran amor.

¿Es mejor la nueva versión de 'La sirenita' que la tradicional?

¿Es mejor la nueva versión de 'La sirenita' que la tradicional? Se estrena la película de Disney con actores de carne y hueso. El periodista Andrés Hoyos la compara con la versión de dibujos animados. Se estrena la película de Disney con actores de carne y hueso. Foto: EL TIEMPO

