Los hombres más ricos del mundo son ejemplo a seguir para millones de pequeños empresarios y soñadores que aspiran a acumular una gran fortuna con sus empresas o emprendimientos, por lo que siguen al pie de la letra la biografía de los magnates con el fin de replicar sus vivencias en su propio camino al éxito.



(Siga leyendo: ¿Ha soñado alguna vez con bebés? Esto es lo que significa).

Todo ser humano tiene hábitos muy personales y extraños que, incluso con miles de millones en la cuenta, no se dejan de lado a pesar de tener todas las comodidades posibles. Quizá para poder recordar un pasado humilde o simple rutina que ha dejado el trabajo arduo por años.



Aquí le contamos algunos detalles sobre las excéntricas ‘mañas’ de cuatro de los multimillonarios más poderosos del mundo. Varias de ellas han sido reveladas por sus propios empleados o gente su círculo más íntimo en entrevistas a medios de comunicación, incluso los mismos acaudalados se han mostrado abiertos a compartir sus experiencias.

Elon Musk

Elon Musk es el segundo hombre más rico del planeta, tan solo superado por Bernard Arnault. Logró el primer lugar el año pasado, luego de estar cuatro años a la sombra de Jeff Bezos, quien obtuvo ese prestigioso lugar por más de cuatro años.

Facebook Twitter Linkedin

El magnate sudafricano es dueño de Twitter y presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX. Foto: Hannibal Hanschke. EFE

El dueño de Space X y Tesla Motors, logró acumular una fortuna de 196.500 millones de dólares, un valor que se vio afectado por la caída de las acciones de su compañía de vehículos de última generación.



Y es que sus hábitos hablan mucho de su éxito. En una entrevista que sostuvo con el portal ‘Recode’, comentó que las personas deberían trabajar al menos 100 horas a la semana para "cambiar el mundo". En su caso, afirmó que trabajaba en sus proyectos más de 120 horas y sus empleados 100.



"Hay lugares más fáciles en los que trabajar, pero nadie nunca va a cambiar el mundo en 40 horas semanales" , explicó.



"Varía según la persona, pero aproximadamente 80 horas continuadas, alcanzando un máximo de 100 horas en determinados momentos. El nivel de dolor aumenta exponencialmente por encima de 80 horas", agregó.



Se especuló mucho sobre sus hábitos de descanso, pues en redes sociales se dice que el sudafricano no iba a su casa a dormir, sino que descansaba en su oficina dos o tres días seguidos con el fin de levantarse a perseguir los objetivos de sus compañías.



(Artículos relacionados: El estreno de la segunda temporada de 'Soy Georgina' genera polémica: ¿por qué?).

Jeff Bezos

Es el tercer hombre más rico del mundo, según la revista ‘Forbes’. CEO del comercio electrónico de Amazon y de su empresa espacial Blue Origin, que le han permitido generar una fortuna de más 112.300 millones de dólares.



Según informes de algunos empleados, Jeff Bezos tiene la costumbre de masticar chicle durante todo el día, incluso en reuniones y eventos importantes. Así mismo, según comentó en el Foro sobre Liderazgo del Centro Presidencial George W. Bush en abril de 2018, tiene la costumbre de seguir leyendo las quejas de sus clientes.



"Todavía tengo una dirección de correo electrónico a la que los clientes pueden escribir. Veo la mayoría de esos correos electrónicos y no los contesto, pero los veo y reenvío algunos de ellos, los que captan mi curiosidad", explicó.



Un hábito que le ha servido para tomar decisiones de su equipo de trabajo por cumplir a las expectativas de todos sus clientes a nivel mundial.

Facebook Twitter Linkedin

Bezos es la cuarta persona más rica del mundo según la revista Forbes. Foto: Michael Reynolds. EFE

Warren Buffet

Se posiciona en la quinta casilla de personalidades más acaudaladas del mundo. Es reconocido por ser uno de los mejores inversionistas de la historia y por ser el dueño de Berkshire Hathaway, propietario de decenas de empresas, entre ellas la aseguradora Geico o el fabricante de pilas Duracell.

Facebook Twitter Linkedin

Warren Buffet Foto: Johaness Eisele / AFP

Ostenta una fortuna neta de 106.400 millones de dólares que combina con hábitos un tanto austeros. Según dijo en una entrevista con ‘The Financial Times’, jamás ha pensado en jubilarse y a sus 88 años, sigue parándose a trabajar día a día.



Un hábito que ha sabido combinar con su amor a la comida chatarra y a las bebidas gaseosas, ya que consume cerca de cinco latas de refresco al día para mantenerse activo, asimismo expresó que va al Mc Donalds por lo menos una vez a la semana para comerse sus respectivos Nuggets de pollo.



"Cuando llega la comida, Warren toma un salero en su mano izquierda y otro en su mano derecha y es como una lluvia de nieve", dijo John Stumpf, director ejecutivo de Wells Fargo, una empresa de servicios financieros propiedad de Berkshire Hathway, el famoso consorcio de Buffett.



"Revisé las tablas actuariales y la tasa de mortalidad más baja se encuentra en los niños de seis años. Así que decidí comer como un niño de seis años. Es la decisión más segura que pude tomar", contó el empresario en una entrevista con la revista ‘Fortune’.



(Lea: Alcalde de Ibagué arremete contra Westcol por comentarios negativos: 'No grato').

Carlos Slim Helú

El mexicano es el séptimo hombre más rico del mundo. Es dueño de América Móvil, la mayor compañía de telecomunicaciones de Latinoamérica con operaciones en al menos 15 países de la región. Tiene una fortuna de 89.900 millones de dólares que invierte poco en su estilo de vida.



Según algunos portales especializados, el empresario ha vivido en su casa pequeña de seis habitaciones por más de 20 años, no invierte en ropa e incluso se ha dicho que no tiene ninguna propiedad en el extranjero. El diario ‘Telegraph’ señaló que los fines de semana, en vez de viajar alrededor del mundo, el viudo prefiere contemplar el atardecer en Los Cabos.



También es conocido por conducir un automóvil modesto y tener una apariencia discreta. Además, se ha informado que prefiere el agua del grifo en lugar de agua embotellada, y que a menudo come comida casera en lugar de comer en restaurantes de alta gama.

Facebook Twitter Linkedin

El empresario y magnate mexicano se está expandiendo en el negocio de agua y alcantarillado. Foto: Efe

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias