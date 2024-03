Las razones que nos hacen felices en el trabajo, según Harvard: no es el salario

El trabajo podría ser la actividad que más demanda tiempo y dedicación por parte de muchas personas, hecho que ha llevado a muchos consideren la empresa como un “segundo hogar” y a los compañeros como “una familia”.

Sin embargo, no es un secreto que no todos son felices, y puede estar relacionado con varios factores como el dinero, sobre esto, el profesor de la Escuela de negocios Harvard, Arthur C. Brooks ha hablado en diferentes ocasiones.

El estadounidense, de 59 años, dicta una clase llamada “Liderazgo y felicidad”, que cada vez más llama la atención de estudiantes, al punto de que se realizan transmisiones de Zoom secretas que el profesor no ignora, pero tampoco detiene, pues sabe lo importante que se ha vuelto su cátedra.

En septiembre del 2023, el profesor estaba en medio de la promoción de su libro ‘Build the life you want: the art and science of getting happier’ (Construye la vida que deseas: el arte y la ciencia de ser más feliz), y en una conversación con el editor jefe de HBR, Adi Ignatius, dio a conocer cuáles son las claves, según él, para tener felicidad en el ámbito laboral.

Ignatitus mencionó los casos de depresión que irían en aumento en los Estados Unidos y le preguntó al profesor a qué podría deberse esto.

Arthur C. Brooks habla de la felicidad en el trabajo

El aislamiento por el coronavirus tendría que ver en la infelicidad.

Arthur C. Brooks señaló que las redes sociales contribuyen a que el indice de personas que dicen ser felices disminuya, pues las personas pasan mucho tiempo allí y las hace sentir solas.

“Sabemos que tiene todo que ver con la vida social. Tiene todo que ver con nuestras relaciones amorosas. Sabemos que los hábitos que traen la vida más feliz (su vida filosófica o de fe, su vida familiar, sus verdaderas amistades y el trabajo que sirve a los demás en persona) han estado en declive. Cuando esas cosas decaen, no hay tecnología que resuelva el problema”, dijo el también escritor.

Seguidamente, Adi Ignatius le cuestiona sobre por qué gran parte de la población que trabaja no siente satisfacción en el campo laboral en el que se desempeña.

Brooks aseguró que, cuando empezó a estudiar la satisfacción laboral hizo varios filtros para encontrar el problema: “Pensé, bueno, veamos si las organizaciones con fines de lucro versus las organizaciones sin fines de lucro versus el gobierno funcionan: ¿cuál trae más felicidad? Resulta que eso es insignificante. Entonces dije, bueno, salarios altos versus salarios bajos. Por encima de cierto nivel de subsistencia, es un lavado. Educación universitaria, no educación universitaria, cuello blanco, cuello azul, nada de eso importa”, dijo.

Tras un arduo análisis, encontró que son los puntos que se repiten entre los trabajadores felices:

El profesor de la Escuela de negocios Harvard, Arthur C. Brooks habló de la fellicidad.

“Dos cosas se manifiestan en los trabajadores más felices, las personas que disfrutan más del trabajo. Sienten que se están ganando el éxito, es decir, que están creando valor con sus vidas y con su vida laboral, que sus logros están moviendo la aguja y que están siendo reconocidos por esos logros. Y número dos, sienten que están sirviendo a la gente para que los necesiten. Éstas son las dos grandes cosas”.

Y agregó que la presencialidad es un punto igualmente importante: “Una cosa más a tener en cuenta: esas cosas son más fáciles de hacer cuando estamos en persona. Solo es eso. Dijiste que pasamos la mitad de nuestras vidas con nuestros compañeros de trabajo. Bueno, no lo sé, hombre, ya no. Mucha gente pasa la mitad de su vida frente a una pantalla de Zoom donde es difícil lograr el éxito, es difícil sentir que estás sirviendo a otras personas y ni siquiera puedes ver a tus compañeros de trabajo. Eso es algo difícil”.

“Algunas personas logran un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal porque quieren pasar todo ese tiempo con sus familias. El problema es que todas las personas que están separadas de sus familiares y amigos y en realidad no ven a la gente en el trabajo, eso es realmente catastrófico cuando se trata de felicidad”, finalizó.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

