Las pullas que Lina Tejeiro le envió a La Liendra

¿Indirectazo o no? Los seguidores de Lina Tejeiro y La Liendra han seguido en redes sociales las últimas publicaciones que involucran a ambas figuras públicas.

El enredo comenzó cuando Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, manifestara su deseo de conocer al creador de contenido mexicano, Luisito, que estuvo de visita este fin de semana en Cali.



Sin embargo, La Liendra habría recibido mensajes en burla que lo llevaron a publicar un estado en Instagram en el que decía:



"Oportunista porque quiero conocer a alguien que admiro jajaja este es el problema de Colombia que no tienen memoria... que puedes hacer 99 favores y si no haces el último ya eres el malo. Yo apoyé a mi país cuando nadie más lo hacía ahora es normal ver a todo el mundo grabando, seamos más agradecidos", escribió.



Lo siguiente que se conoció fue una serie de estados de Lina Tejeiro en su cuenta de Instagram que, aunque no mencionan a La Liendra, para algunos de los aficionados sí tendrían relación con el mensaje del personaje.



"¿Cuál es la necesidad de la gente por demostrar que hace más que las demás personas?. ¿Cuál es el afán de llenarse la boca menospreciando o quitarle valor a lo que hacen los demás?. ¿Qué necesidad de querer brillar, opacando lo que otros hacen a su manera y a su alcance?. Mucho cuidado con el yo sí hice, yo si, yo si... también debemos pensar en los demás", publicó Tejeiro en sus Instagram Stories.

