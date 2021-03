Las profesiones y oficios desconocidos de artistas famosos

Tanto las cámaras como los escenarios son testigos de la pasión y el compromiso que tienen los actores y músicos con su público.



No obstante, algunos reconocidos cantantes y actores empezaron su recorrido en la fama con un título universitario como cualquier persona común e, incluso, ejerciendo oficios lejanos al panorama artístico.



Conozca los casos de algunos famosos que tienen ‘talentos ocultos’ en áreas académicas de rigor e investigación.



Natalie Portman

Mientras rodaba ‘Star Wars: episodio I, la amenaza fantasma’, en 1999, Portman ingresó a Harvard. Foto: Frazer Harrison. AFP

Una de las actrices más reconocidas del cine estadounidense es Natalie Portman.



Lo interesante, más allá de su talento como actriz, que dejó ver películas como ‘El perfecto asesino’ (la protagonizó cuando tenía apenas 11 años), es que se graduó de la prestigiosa Universidad de Harvard.



Mientras rodaba ‘Star Wars: episodio I, la amenaza fantasma’, en 1999, Portman ingresó a Harvard a estudiar Psicología y obtuvo su título universitario en 2003.



Años más tarde, en 2015, la universidad la invitó a dar un discurso a los graduados en el que señaló lo duro que tuvo que trabajar para demostrar "que no era sólo una actriz tonta".



“Hoy me siento como cuando llegué a Harvard por primera vez, en 1999. Cuando entré pensé que había cometido un error, que no era lo suficientemente inteligente como para estar aquí... Cada vez que abría la boca, trataba de demostrar que no era sólo una actriz tonta. Temía que la gente asumiera eso porque era famosa”.



Sin embargo, a pesar de las presiones y el duro trabajo que conlleva equilibrar los estudios con la vida laboral, aseguró que “no me importaba si la universidad iba a arruinar mi carrera como actriz. Prefiero ser inteligente que una estrella de cine".



Lisa Kudrow

Lisa Kudrow, es conocida a nivel mundial por su papel como 'Phoebe' en la serie 'Friends'. Foto: Paul Buck. EFE

La coprotagonista de la famosa serie ‘Friends’ se graduó en el Vassar College en Poughkeepsie, Nueva York, con un título en Biología.



Trabajó durante ocho años junto con su padre en un estudio, publicado en 1994, sobre la relación entre ser zurdo y padecer de cefalea en racimos, una de las migrañas más dolorosas que puede experimentar un ser humano.



Después el mundo del espectáculo dictó otra trayectoria para ella, un tanto lejana de los laboratorios.



Mayim Bialik

Mayim Bialik es doctora en Neurociencias de la Universidad de California. Foto: Warner Bros / Instagram

Reconocida por su papel de la doctora Amy Farrah Fowler en la serie de comedia ‘The Big Bang Theory’, Bialik no tiene que fingir que es una mujer de ciencia (interpreta a una neurobióloga), pues en realidad es doctora en Neurociencias de la Universidad de California.



Inició sus estudios en esta universidad ubicada en Los Ángeles y allí obtuvo su pregrado, en el 2000 y su doctorado en 2007.



Ha publicado varios libros como: ‘De niña a mujer: Descubriéndote lista, fuerte y auténtica’ (2017) y ‘Boying Up: How to Be Brave, Bold and Brilliant’ (2018).



Edwad Norton

El actor estadounidense Edwad Norton estudió en la Universidad de Yale. Foto: Robin Beck. AFP

Además de ser un reconocido actor, director y productor de cine, también estudió historia en la Universidad de Yale. Obtuvo su título en 1991.



En una entrevista que concedió a la revista ‘Woman’, explicó que “toda mi vida he querido ser actor, desde los siete u ocho años, pero estudié Historia porque estaba relacionada con mi profesión. Empecé en el teatro, y en muchas obras se reflejan momentos históricos, así que decidí compaginar la carrera con la escena”.



Bruce Dickinson

Bruce Dickinson, el reconocido cantante británico y piloto de aviación, nació en Nottinghamshire en 1958. Foto: EFE

El líder de ‘Iron Maiden’, una de las bandas británicas de heavy metal más reconocidas en la industria musical, ha tenido un interesante recorrido académico.



En un primer momento obtuvo el título de Licenciado en Historia, otorgado por la Queen Mary University of London.



Durante el año en que se integró a ‘Iron Maiden’, en 1981, el baterista de la banda, Nicko McBrain, también estaba estudiando la carrera de piloto.



Finalmente él influyó en Dickinson para que se anotara en una escuela de aviación en Florida, Estados Unidos, en la que obtuvo su licencia como Piloto Comercial.



Dickinson, incluso, es quien transporta a la banda en sus giras internacionales.



Brian May

Brian May, guitarrista de Queen. Foto: Tomada del Instagram de Brian May

Uno de los músicos más icónicos de la historia del rock es Brian May, reconocido por ser guitarrista del grupo inglés ‘Queen’.



May estudió licenciatura en Física y Astronomía en el Imperial College de Londres, en 1968. Para su doctorado en astrofísica estudió el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el Sistema Solar.



Aunque tuvo que pausar su investigación de tesis debido al gran éxito que comenzó a tener la banda, la retomó tras un tiempo y, en 2007, luego de 30 exitosos años, la finalizó.



En julio de 2007 fue nombrado Rector honorífico de la Universidad John Moores (LJMU) de Liverpool. Aún sigue ejerciendo ese rol académico.



Gene Simmons

Simmons se graduó del Sullivan County Community College con el título de licenciado en educación. Foto: Archivo Particular

El bajista y cofundador de la banda estadounidense ‘Kiss’ se caracteriza por su maquillaje intimidante cuando está sobre el escenario.



‘The demon’ es el nombre que le da a la personificación que lleva a cabo en los shows. Sin embargo, tras la imagen ‘aterradora’ que utiliza se esconde un licenciado en Educación, graduado del Sullivan County Community College.



Debido a ello, fue profesor de inglés de sexto grado en Spanish Harlem, en 1978.



Chris Martin

Shakira junto a Chris Martin Foto: Ronny Hartmann. AFP

El vocalista del grupo de pop ‘Coldplay’ estuvo relacionado desde su etapa universitaria con la música.



Mientras estudiaba en University College London conoció a los demás integrantes de la famosa banda.



Martin obtuvo su título de licenciado en Ciencias del Mundo Antiguo y se graduó con honores, además, fue el mejor alumno en las materias de griego y latín.



Gerard Butler

Butler viene de una familia católica irlandesa, de joven hizo teatro y cantó en una banda de rock. Foto: Christian Charisius. EFE

Reconocido principalmente por su actuación como el rey espartano ‘Leónidas’ en la película ‘300’, el artista británico inició estudiando Derecho en la Universidad de Glasgow, ubicada en Escocia.



Durante sus años de estudio fue el presidente de la sociedad de derecho de la universidad, según se explicó en ‘paisley.org.’, la página que reúne información de la ciudad de Glasgow.



Rowan Atkinson

Mr Bean. Foto: Daniel Deme. EFE

Principalmente conocido por interpretar al personaje ‘Mr. Bean’, el actor y guionista británico Rowan Atkinson también se destacó en sus estudios.



Ingresó a las universidades de Oxford y Newcastle. Estudió ingeniería eléctrica y, posteriormente, hizo una maestría de la misma carrera en Queen's College, de Oxford, institución de la cual es miembro honorario desde 2006.

Tendencias EL TIEMPO