El humorista ‘Jovanothy’ contó que una vez lo amenazaron con tirarle ácido en la cara

El humorista Edwil Jhovany Ramírez, más conocido como Jhovanoty, es reconocido en el país por su participación en el programa 'Sábados Felices' y por ser uno de los presentadores del matutino 'Día a Día'. En las últimas horas, se ha vuelto tendencia en las redes sociales al hablar de las amenazas que ha recibido por imitar a diferentes personajes de la política.

En el programa 'Se dice de mí' de 'Caracol Televisión' confesó que una de las cosas más difíciles de su profesión como humorista es la imitación, pues él suele imitar a diferentes políticos del país, los cuales le han traído gran reconocimiento a nivel nacional.



Sin embargo, a todo el mundo no le gustan sus imitaciones y en ocasiones han llegado a especular sobre las personas que le pagan para hacerlas, e incluso, ha llegado a recibir amenazas contra su vida.







“También hay personas que asumen que es un tema que me están pagando, que me están pagando de un sector”, comentó en el programa. Asimismo, añadió: "Entiendo que va a ser muy difícil tratar de explicar un chiste a todo el mundo, que cada quien entienda lo que quiera entender, el problema radica en que muchas veces si se torna algo violenta y agresiva la cosa”.

Es por esto que el humorista ha llegado a recibir amenazas contra su vida. Una vez una persona lo intimidó diciendo que le lanzaría ácido a la cara.



“Cuando leí el mensaje que toda la cantidad de grosería, habidas y por haber (…) Espere y verá que me lo voy a encontrar y le voy a tirar ácido en la cara a ver si va a seguir imitando a todos los que imita”, comentó.



'Jhovanoty' reconoció que estos comentarios los suele tomar con humor, pues "una persona que te quiere hacer daño, te hace daño sin decir, eso es más amedrentación, como para asustarlo”, afirmó.





Por último, agradeció los comentarios negativos, ya que, según él, le ayudan a tener una mayor exposición. “Gracias a eso yo tampoco puedo renegar porque me ha dado mayor exposición y más reconocimientos. Muchas veces me exigen mucho más a mí que a sus propios políticos”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

