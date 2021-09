Estas son las preguntas acerca de sexo más buscadas en Google

Actualmente muchas personas acuden a Internet, más específicamente al famoso buscador de Google, para resolver sus dudas acerca de diversos temas, entre estos, el sexo.



Lo curioso es que los individuos suelen tener las mismas preguntas acerca de las relaciones sexuales, por lo que algunos cuestionamientos suelen aparecer año tras año en el listado de lo más buscado.



Internet suele ser un sitio seguro para encontrar respuestas, pues aunque cada vez la sociedad es más abierta con este tipo de temas, aún hay individuos que no se atreven a hablar de sexo públicamente.



A continuación le presentamos las cinco preguntas acerca de sexo más buscadas en Google, junto a su debida respuesta:

1. ¿Dónde está el punto G?

Para comenzar hay que aclarar que el punto G es una zona erógena del área genital de los hombres y de las mujeres.



De acuerdo a lo que le dijo Antonio Murillo García, sexólogo y psicólogo, a 'Cuídate Plus', este "más que un punto en sí, es una zona, de muy pocos centímetros cuadrados de extensión, de la pared vaginal, especialmente sensible al tacto, por lo que, al recibir una estimulación adecuada puede proporcionar un placer intenso".



Sobre dónde se encuentra, los expertos apuntan a que en los hombres el punto G es del tamaño de una nuez y está ubicado en la próstata, la cual es la zona entre la base del pene y el recto.



En las mujeres, este se encuentra "localizado en la cara anterior de la vagina debajo de la uretra a unos 6-10 cm de la entrada", detalla al medio especializado ya citado Jesús Eugenio Rodríguez, sexólogo y director del Instituto Sexológico Murciano.



El especialista indica además que el punto G en las mujeres "se hincha al ser estimulada, presentándose como una pequeña protuberancia de tacto más o menos rugoso".



Adicional a esto, apunta que para localizarlo se debe poner los dedos "en forma de gancho, e introducirlos en la vagina (...) la yema del dedo debe apuntar hacia arriba donde está el punto G. Una vez dentro, mover la zona de las yemas de los dedos arriba y abajo buscándolo a diferentes profundidades".



El punto G es una zona erógena del área genital de los hombres y de las mujeres. Foto: Istock / BBC Mundo

2. ¿Cómo hacer que una mujer tenga un orgasmo?

Lo primero que hay que dejar claro es qué es un orgasmo.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es un pico sensorial, variable y transitorio, de intenso placer, que crea un estado alterado de conciencia, que inicia con contracciones involuntarias y rítmicas en la pelvis”, y su duración es de menos de 30 segundos.



Lo segundo es aclarar que esta es una pregunta que no tiene una respuesta única. teniendo en cuenta que cada mujer es un mundo distinto.



Si bien hay similitudes físicas en cuanto a la sensación del orgasmo entre hombres y mujeres, en este caso no todo se concentra en los genitales. Hay factores emocionales y psicológicos que influyen.



Sílvia Pastells, doctora en Psicología de la Salud, sexóloga y terapeuta de parejas, señaló a EL TIEMPO que “en las relaciones sexuales influyen muchas variables” y que son una actividad en la que “los estímulos pueden causar diferentes reacciones en cada persona, por lo tanto, es muy difícil llegar a una conclusión o fórmula completamente certera sobre cómo lograr un orgasmo exitoso”.



Por otro lado, Claudia Marcela Otálora, coordinadora de ginecología y obstetricia del Hospital Infantil Universitario de San José, comentó que, en el caso femenino, entre un 85 % y 90 % de las mujeres experimentan un orgasmo clitoridiano (por la estimulación del clítoris), por lo tanto, solo un 10 % o 15 % experimentan un orgasmo vaginal.



El orgasmo en la mujer puede durar hasta 51 segundos. Foto: iStock

3. ¿Puedes eliminar el herpes?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. el herpes es una infección causada por un virus herpes simple (VHS). Por su parte, el herpes genital "es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede afectar los genitales, las nalgas o el área del ano".



Algunas personas con herpes no tienen síntomas; no obstante, otras presentan llagas cerca del área por la cual penetró el virus al cuerpo. Éstas se convierten en ampollas que causan picazón y dolor.



A pesar de que las personas con herpes tienen brotes varias veces al año, con el transcurso del tiempo, los brotes se hacen menos frecuentes.



Actualmente no hay una cura definitiva para este padecimiento, aunque sí existe un tratamiento para controlar síntomas y reducir el riesgo de contagio. De acuerdo con 'Medicine Plus' "los medicamentos que ayudan al cuerpo a combatir el virus pueden ayudar a disminuir los brotes".



Teniendo en cuenta que es una enfermedad que se va a tener siempre, es necesario comunicarlo con la pareja antes de tener relaciones sexuales sin protección.



Además del genital, también existe herpes bucal, el cual provoca llagas alrededor de la boca o en el rostro. Foto: iStock

4. ¿Cuánto dura el sexo?

La respuesta a cuánto dura el sexo es sumamente subjetiva, pues depende de cada persona, pareja y momento.



Por ejemplo, un estudio publicado en 2005 en 'Journal of Sexual Medicine' concluyó que hay una gran variedad en cuanto duración de la penetración.



De 500 parejas holandesas evaluadas, se descubrió que para algunos la relación sexual solo duró 33 segundos, mientras que en otros casos se registró hasta un máximo de 44 minutos. Además, en promedio, sin juegos previos, la media fue de 5.4 minutos.



Por otro lado, una investigación publicada en 2015 reveló que los juegos previos duran entre 20 minutos y el sexo un promedio de 7.5 minutos.



Finalmente, un estudio de Penn State determinó que una duración de entre uno o dos minutos es considerado "demasiado poco", entre 3 y 7 es “adecuado” y entre 10 y 13 es "lo más deseable".



Teniendo en cuenta las tres investigaciones, se podría decir que lo normal va entre los 4 y 8 minutos.

Se podría decir que lo normal, en cuanto a la duración del sexo, va entre los 4 y 8 minutos. Foto: iStock

5. ¿Qué comer antes del sexo par durar más?

Si se quiere durar más durante las relaciones sexuales la solución no está en el tipo de comida que se ingiere antes de la penetración.



De hecho, expertos señalan que la mayoría de las personas no puede tener un buen desempeño si están demasiado llenas debido a que la digestión requiere mucha energía.



Aunque sí hay comida afrodisiaca que puede aumentar el deseo sexual (plátano, frutos del bosque, chocolate negro, pescado, marisco, huevos, lácteos, tomate, cereales integrales y frutos secos), no hay una que mejore el rendimiento. Lo aconsejable es comer algo ligero que de energía pero que no llene mucho, como la fruta o la carne.



Por otro lado, si se quiere controlar la eyaculación precoz lo ideal es tener una respiración adecuada durante la relación sexual, lo cual ayuda a prestar atención a las sensaciones de placer que genera el sexo.



También se pueden practicar los ejercicios de Kegel, los cuales ayudan al fortalecimiento de los músculos pelvianos, a los que se denomina músculo PC.



Finalmente, según 'Sanitas', "se puede realizar una técnica de masturbación (la puede realizar uno mismo o la pareja) que consiste en parar cuando se siente que se va a eyacular y dejar que pase el momento de máxima excitación antes de reanudar el masaje del pene".



Un hombre puede sufrir de eyaculación precoz por factores biológicos o psicológicos. Foto: iStock

Tendencias EL TIEMPO