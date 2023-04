El futuro es algo incierto. Nadie puede predecir con seguridad lo que el día de mañana puede pasar. O por lo menos eso es lo que parece ser.



A lo largo de los años, diferentes videntes alrededor del mundo han hecho diferentes profecías sobre lo que se avecina para el mundo. Entre ellos Baba Vanga, una mujer búlgara que ganó popularidad en su país y en el extranjero debido a sus supuestas habilidades proféticas.



A ella se le atribuyen muchas predicciones sobre eventos mundiales importantes que se han cumplido, como la caída del Muro de Berlín, el ataque del 11 de septiembre en Nueva York y el desastre nuclear de Chernóbil, entre otros.

Dea cuerdo con las historias locales, la mujer perdió la vista en su infancia y, según se informa, comenzó a tener visiones a una edad temprana. A lo largo de su vida, recibió a miles de visitantes que buscaban sus consejos y predicciones, y se dice que incluso líderes mundiales y celebridades la visitaron en busca de orientación.

Baba Vanga es una de las videntes más reconocidas de los últimos años. Foto: iStock

Para el 2023 la vidente realmente no dio los mejores pronósticos. De acuerdo con sus enigmáticas profecías, el uso de armas nucleares y los desastres naturales marcarían la historia de este año.

La gran explosión de una planta nuclear

Cibernautas han compartido en diferentes redes sociales que la vidente anunció que una habría una explosión en una plana nuclear, cuestión que podría dejar graves daños en zonas cercanas.



El uso de armas biológicas

Baba Vanga predijo que en medio de una gran guerra, algunos países comenzarán a experimentar con armas biológicas en humanos, lo que resultará en la muerte de millones de personas en todo el mundo.



En particular, la clarividente búlgara señaló que un gran país llevaría a cabo investigaciones sobre armas biológicas en humanos. Esto ha generado temores en todo el mundo, especialmente por las tensiones a nivel mundial que se han generado a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Putin, presidente de Rusia. Foto: EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Una tormenta solar

Por otro lado, también predijo que durante el 2023 ocurriría una gran tormenta solar. Cabe recordar que este es un fenómeno natural en el que se produce una perturbación temporal en el campo magnético y en la actividad de la superficie del Sol que produce una liberación repentina y violenta de energía.

Las eyecciones de masa coronal caníbales ocurren cuando varias erupciones solares, de la misma región, se encuentran. Foto: iStock

A pesar de es esto puede afectar las comunicaciones y redes eléctricas, generalmente no representa mayor riesgo para la humanidad. Cabe aclarar que en redes sociales se ha propagado la teoría de precisamente en esta fecha ocurrirá una tormenta tan grande que "el ser humano volverá a la edad de piedra" debido a que el internet y demás formas de comunicación "quedarán destruidas".



No obstante, no hay prevención por parte de la comunicación científica con respecto de la supuesta tormenta solar que sucedería el próximo 23 de abril.

¿Un cambio de órbita?

La mujer también pronosticó que habrá un cambio en la órbita de la Tierra que provocará un aumento significativo de la temperatura, así como la subida de los niveles de radiación y del mar, generando así grandes desastres naturales.



No obstante, no dijo el cómo o las razones por las que esto podría suceder.

