Las portadas más polémicas contra Donald Trump durante su mandato

Este 20 de enero Donald Trump se fue de la Casa Blanca con la promesa de que volvería “de algún modo”. Durante sus 4 años de mandato presidencial, el magnate estadounidense fue protagonista de muchas portadas de revista que fueron polémicas y le dieron la vuelta al mundo.



Estas son algunas de las más recordadas:

(Lea también: Con memes despiden a Donald Trump de la presidencia de EE. UU.).

1. 'The New European'

Tras los hechos ocurridos el pasado 6 de enero, cuando cientos de seguidores del expresidente irrumpieron con violencia en el Capitolio de Washington, la revista ‘The New European’ realizó una portada con el título “Demokracy” y con la cara del magnate disfrazado como Jake Angeli.



Este último fue el hombre identificado como el teórico de la conspiración de la toma del Capitolio.



Angeli irrumpió en el edificio con una pinta particular: el torso desnudo, cubierto por pieles de animales, unos cuernos en su cabeza y la bandera de Estados Unidos pintada en su cara. El conspirador fue arrestado días después y acusado de varios delitos relacionados con el ataque.



Trump fue ilustrado por la revista con el mismo atuendo del perpetrador. Esto teniendo en cuenta que los disturbios, que causaron cinco muertos y múltiples heridos, fueron alentados semanas antes por el magnate, quien alegó insistentemente en la existencia de fraude en las elecciones presidenciales de noviembre que dieron el triunfo a Joe Biden.



"What next for america, and the world?" (¿Qué sigue para Estados Unidos y el mundo?), escribió la revista refiriéndose a la ruptura de la democracia estadounidense ocurrida después del lamentable evento.



(Le recomendamos leer: Publican video inédito de la toma del Capitolio de Estados Unidos).

La portada de la revista 'The New European' en enero de 2020. Foto: The New European

2. 'The New Yorker'

En marzo de 2020 la revista ‘The New Yorker’ hizo una fuerte crítica al manejo que Donald Trump le estaba dando al manejo de la pandemia de la covid-19 en Estados Unidos.



Por estas épocas el magnate se negaba a decretar cuarentena obligatoria en Estados Unidos a pesar de contar ya con una gran cantidad de infectados.



Una de las mayores críticas que se le hizo al entonces presidente fue que priorizó la economía del país sobre la vida de los ciudadanos, subestimó el virus y tardó en tomar medidas para evitar la propagación de este.



La portada mostró con sátira esas críticas, ilustrando a un Trump vendado por un tapabocas y gritando, en alusión a que el ex presidente no estaba prestando atención a la realidad.



Hasta este 19 de enero, cuando fue su último día completo como mandatario, la cifra de muertos por la enfermedad de la covid-19 superaba los 400 mil. Por su parte, los contagios registrados hasta la fecha eran más de 23 millones.



(Le puede interesar: ¿Qué hizo Donald Trump durante la juramentación de Joe Biden?).

La portada de 'The New Yorker' en marzo de 2020. Foto: The New Yorker

3. 'Time' (2018)

El 2 de julio de 2018 la revista ‘Time’ publicó una fuerte portada en crítica a la situación migratoria en la frontera de México con Estados Unidos.



En esta aparece una niña llorando frente a Donald Trump, quien la mira con desdén desde arriba. La ilustración va acompañada de la frase “Bienvenido a América”.



La pequeña se convirtió en el símbolo de debate sobre las medidas de inmigración impuestas por Donald Trump. Una de las más crueles fue la que entre 2017 y 2018 llevó a la separación de unos 5.000 menores de edad de sus padres y madres migrantes.



Actualmente, hay unos 600 niños y niñas que están bajo custodia del Gobierno y Joe Biden buscará con su nuevo proyecto de inmigración que se vuelvan a reunir con sus familiares.

Portada de la revista 'Time' en julio de 2018. Foto: Time

4. 'Time' (marzo 2017)

En 2017 la revista ‘Time’ realizó otra fuerte crítica al entonces mandatario en su portada de marzo de aquel año.



Con el título “Trump's war on Washington” (La guerra de Trump en Washington), el medio ilustró a un Trump distraído y de dimensiones gigantescas apoyándose sobre el obelisco blanco del Monumento a Washington, que se resquebraja mientras él, imperturbable, continúa en su celular tuiteando.



La critica apuntaba a la manera en la que el magnate hacía las políticas, las cuales en muchas ocasiones comenzaban con un trino. De igual manera, al hecho de que parecía que lo único que le importara fuera estar en Twitter, en vez de la realidad del país.



Algo paradójico teniendo en cuenta que el pasado 9 de enero Twitter cerró permanentemente la cuenta de Trump, tras determinar que éste incurrió en múltiples violaciones de sus normas de conducta. Sobre todo tras la toma del Capitolio de Washington protagonizada por sus seguidores el pasado 6 de enero.



(Lea también: Las mordaces caricaturas con las que Jim Carrey critica a Donald Trump).

Portada de la revista 'Time' en marzo de 2017. Foto: Time

5. 'Time' (febrero 2017)

En otra edición del semanario estadounidense, titulado “Nada que ver aquí”, se ilustra a Trump en medio de una tormenta. Esto hace alusión al caos de su primer mes de gobierno.



"En el primer mes de su presidencia, el multimillonario de Nueva York ha sido testigo de la lección de Sansón: derribar el templo puede ser doloroso si lo intenta desde el interior", dice el artículo principal de la revista.

Portada de la revista 'Time' en febrero de 2017. Foto: Time

6. 'Der Spiegel'

En febrero de 2017, el semanario alemán ‘Der Spiegel’ mostró al entonces presidente de Estados Unidos decapitado de la Estatua de la Libertad, uno de los símbolos más representativos de este país.



Con el título “America first” (América primero), la revista ilustró al magnate gritando, mientras sostenía un cuchillo manchado de sangre en una mano y la cabeza de la Estatua de la Libertad en la otra.



Esta crítica hace referencia a la política aislacionista de Donald Trump, que en muchos casos puso por encima a su nación deteriorando las relaciones bilaterales con otros países de la esfera internacional.



El ex presidente se caracterizó por siempre priorizar los intereses de Estados Unidos, sin embargo, esto afectó la posición e influencia de la potencia en el tablero global



En esta oportunidad la portada sigue una serie de ataques lanzados por Trump y sus ayudantes contra las políticas del Gobierno alemán, lo cual generó un rápido deterioro en la relación entre ambos países.

Portada de la revista 'Der Spiegel' en febrero de 2017 Foto: Der Spiegel

7. 'The Economist'

En febrero de 2017, la revista ‘The Economist’ lanzó una portada en la que se ilustra al magnate, usando un traje negro y su famosa gorra roja con la frase “Make America great again”, a punto de lanzar una bomba mólotov.



La portada, titulada "Un insurgente en la Casa Blanca", es un sátira al caos que estaban causando las nuevas políticas de Trump para ese entonces.



Tras haberse posesionado como presidente el 20 de enero de 2017, varias de las controvertidas propuestas que había hecho durante su campaña se estaban concretando. Esto generó incertidumbre y grandes cambios, tanto para la nación como para el mundo.

Portada de la revista 'The Economist' en febrero de 2017. Foto: The Economist

(Siga leyendo: ¿En qué consiste el proyecto sobre inmigración que presentó Biden?).



Tendencias EL TIEMPO