Las polémicas declaraciones de Sean Penn sobre la muerte de Matthew Perry

La industria del cine y la televisión aún se encuentra consternada por la partida del actor de 'Friends', Matthew Perry, quien falleció a los 54 años a finales de octubre. Sean Penn, quien compartió pantalla con Perry en la exitosa serie, generó controversia con sus más recientes declaraciones sobre la muerte del actor.

Las declaraciones de Sean Penn

En una entrevista reciente con el programa 'Piers Morgan Uncensored', Sean Penn compartió sus pensamientos sobre la repentina y prematura muerte de Perry, quien fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su residencia en circunstancias aún por esclarecer.



A pesar de no conocer profundamente a su colega, Penn expresó su admiración por el talento y carácter de Perry, además de recordar un encuentro casual en un aeropuerto de Los Ángeles, donde elogió las memorias de Perry, tituladas 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing'.

(Lea: Matt LeBlanc rinde tributo a Matthew Perry con un emotivo mensaje en las redes sociales).

El tema sobre la lucha del actor contra las adicciones es un tema que resonó en Penn, quien admitió haber enfrentado problemas similares en el pasado. El actor y escritor elogió la valentía del actor de 'Friends' al sincerarse profundamente con sus batallas internas en su libro de memorias.



“No puedo afirmar que lo conocí bien, pero me caía muy bien. Lo había visto hacía poco. Ambos tomamos un vuelo desde el aeropuerto de Los Ángeles y lo felicité por lo que sabía de su libro”, confesó al programa.



“Creo que él afrontó la situación, parecía muy inteligente y audaz por la forma en que lo hizo. Ofrecía generosamente su experiencia a la gente, para que su experiencia les fuera útil”, agregó Penn.

(Conozca: La vida de Matthew Perry antes de 'Friends': así comenzó su carrera el actor).

Facebook Twitter Linkedin

El actor habló sobre Perry en una entrevista. Foto: Película: Flag Day/ Instagram

Sin embargo, las palabras de Sean Penn también generaron controversia. A pesar de su admiración por Perry, Penn admitió que la muerte prematura del actor no le sorprendió en gran medida.



"Lo que le pasó es trágico, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice todo el informe del forense y todo eso, pero sé que él mismo se había causado mucho daño a lo largo de los años. Es una situación difícil, así que le deseo lo mejor a su familia", admitió a la entrevista.

Matthew Perry y su momento favorito en la serie

La reciente pérdida del icónico actor de 'Friends', Matthew Perry, dejó un legado imborrable en el mundo del entretenimiento. Perry, conocido por su papel inolvidable como 'Chandler Bing 'en la serie de televisión, compartió a lo largo de los años momentos y anécdotas memorables relacionadas con su trabajo en la serie.

(Entérese: Matthew Perry: el icónico edificio de Nueva York donde están rindiéndole homenaje).

Facebook Twitter Linkedin

El actor dio vida a 'Chandler Bing ' en la serie de televisión. Foto: Instagram @friends

Entre los 236 episodios que conformaron las 10 temporadas de 'Friends', Perry tenía uno que consideraba especial: 'The One With The Blackout' (El de la Tormenta), el séptimo episodio de la primera temporada.



En este capítulo, un repentino apagón afecta a la ciudad mientras 'Phoebe' está a punto de cantar su primera canción frente al público del Central Park. Esto provoca que cinco de los seis amigos se queden en casa a la luz de las velas, buscando formas amenas de pasar el tiempo.

En una entrevista con Entertainment Weekly en 2004, Matthew Perry reflexionó sobre este episodio en particular y compartió: "Lo interesante de este capítulo fue que no hablé mucho; fue principalmente una voz en off. Lo que fue genial de aquella noche es que pude ver las otras tres cuartas partes del espectáculo, a esos cinco grandes actores haciendo un trabajo grupal que era asombroso. Fue la primera vez que me di cuenta de que realmente esto estaba funcionando".

Luto mundial por la muerte de Matthew Perry, estrella de la serie 'Friends'

Más noticias en EL TIEMPO

Murió Suzanne Shepherd, actriz de 'Los Soprano' y 'Buenos muchachos', a los 89 años

Qué fue de Demi Moore, la actriz más poderosa de Hollywood

¿Cuál es la verdadera razón por la que Jack Nicholson dejó el cine?

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



-LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO