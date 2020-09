Estas son las personas más influyentes del mundo en 2020, según 'Time'

Instagram: @theweeknd

Abel Makkonen Tesfaye, también conocido como 'The Weeknd', es un cantante, compositor y productor canadiense, recordado por éxitos como ‘Blinding lights’, ‘Call out my name’ y ‘Starboy’.



En la publicación de Times, Elton John lo describió como “un artista ejemplar”, pues “tiene varios tipos de música bajo su manga, los cuales incorpora a su visión y estilo”.



'The Weeknd' hace parte de la categoría de artistas.