Las perforaciones y los tatuajes han tenido un gran auge en nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes. Sin embargo, ha habido personas que han modificado sus cuerpos de manera inusual y extrema, persiguiendo una estética propia.

Existen intervenciones quirúrgicas como la implantación de cuernos, división de la lengua, implantes de colmillos que, además de ser poco comunes, generan un aspecto que no ha sido muy bien recibido en nuestra sociedad.



Le sorprenderá ver cómo lucen estos procedimientos en la piel de las personas. Estas son unas de las personas con las modificaciones corporales más extremas del mundo.



Renato de Santa

Renato de Santa es un brasilero que ha tenido varios procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para cambiar su aspecto físico. El día de hoy, su rostro y sus ojos lucen todos de color negro, sin contar sus expansiones y demás modificaciones.



Ha cubierto su rostro de extremo a extremo tatuando, tallando y cortando su piel con franjas de color negro. Las líneas gruesas cubren las esquinas de su boca, los alrededores de sus orejas. En su frente, tiene tallados los números “666”.



Adicional a su rostro, el brasilero también se ha tatuado los dos ojos de color negro por completo, sin dejar ni un solo espacio en color blanco.



Dentro de sus modificaciones quirúrgicas están sus implantes de cuernos y su división de lengua. Además, como un procedimiento no quirúrgico, tiene grandes expansiones en sus dos orejas.



Renato de Santa afirmó, en charla con el medio británico ‘The Sun’, que su apariencia física le rendía tributo a una leyenda japonesa llamada “Kuchisake-onna”.



Vale decir que, según un documental de ‘History Channel’, esta leyenda cuenta la historia de una mujer japonesa que murió degollada y que tomó forma de un espíritu demoníaco para cobrar venganza en el mundo terrenal.

Michael Faro

Michael Faro es un tatuador de 44 años residente de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Al igual que Renato de Santa, Faro ha pasado por procedimientos quirúrgicos para lograr la apariencia que tiene en la actualidad.



En cuestión de tatuajes, Faro tiene cubierto todo su rostro con franjas de tinta negra. Además, se ha tatuado sus ojos para que luzcan completamente oscuros.



El tatuador tiene implantes en su frente que lucen como unos cuernos. También se sometió a dos cirugías para recortar parte del cartílago de su nariz y los lóbulos de sus orejas.



Los implantes de colmillos se han vuelto un procedimiento más común. Sin embargo, los colmillos que Faro tiene instalados en su boca tienen un tamaño inusual, puesto que son tan grandes que siempre están fuera de su boca.



A diferencia de Renato de Santa, Faro afirmó en ‘The Sun’ que él sigue su propia estética y no está inspirado en nadie más que no sea él mismo.



Carol Prado

Actualmente, se denomina a sí misma como ‘La mujer demonio’. Tiene 35 años y es residente de Praia Grande, São Paulo. Es artista especializada en modificaciones corporales y perforaciones.



Prado tiene el iris de sus ojos tatuado de azul oscuro, mientras que sus globos oculares están tatuados con tinta roja. Tiene implantes de cuernos y una bifurcación en su lengua, tal como lo explica el portal web ‘Ok Diario’.



Adicionalmente, la artista cuenta con diferentes tatuajes de colores en su rostro y cuerpo. También tiene perforada la nariz y la parte superior de su labio.

Kierstyn Milligan

Ella es una joven de 22 años nacida en Houston, Texas, y es reconocida en el mundo Web Cam. Su apariencia física la ha ayudado a ganar fortunas en la plataforma para adultos de Only Fans, ya que resulta inusual y única para los usuarios.



Milligan ha gastado alrededor de 30 mil dólares (117 millones de pesos colombianos) en modificaciones corporales.



Entre sus procedimientos están sus implantes dentales de colmillos, perforaciones en sus dos pezones, tatuajes en la parte interna de sus ojos, perforaciones en sus dos fosas nasales, una perforación en su lengua y demás tatuajes corporales.



“Siempre supe que quería lucir así. Desde siempre he tenido esta visión de mí en mi cabeza y por fin la estoy logrando”, aseguró Milligan en ‘The Sun’



Tom Leppard

Más conocido como ‘El Hombre Lagarto’, Tom Leppard tiene 67 años de edad y asegura que ha dedicado gran parte de su vida a tatuarse para lucir como él desea.



Su meta es parecerse físicamente, en lo que más pueda, a un leopardo. Para ello, ha tatuado el 99 % de su cuerpo en forma de estampado animal. También tiene implantes en sus dientes.



Además de su apariencia física, Tom Leppard ha adoptado el estilo de vida de un leopardo, viviendo aislado de la sociedad simulando estar en una guarida como en la que esta especie vive, tal como lo explica la cadena estadounidense ‘Univision’.

