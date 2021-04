Estas son las peores películas de los últimos 40 años

De acuerdo con ‘BBC’, John JB Wilson, un estudiante de cine de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), fundó con su amigo Mo Murphy los galardones The Golden Raspberry Awards (Los Premios Frambuesa Dorada, por su traducción en español), conocidos como ‘Razzie’, en 1981, después de haber 'soportado' una función doble de las películas musicales Xanadú, en la que aparecía la actriz Olivia Newton-John, y Can't Stop the Music, con el grupo de música disco ‘Village People’.



En una entrevista realizada por ‘BBC Future’, Wilson explicó que “claramente recuerdo pensar: 'están los Oscar para las buenas películas, pero no hay un premio para el otro extremo del espectro’”.



Estos premios a las peores producciones cinematográficas incluyen categorías como peor director, peor actuación y peor guión.



La entrega de estos premios se realiza la noche anterior a la ceremonia de los Óscar en Hollywood.



Según informó la cadena británica, la ceremonia original se realizó sin presupuesto, es más: fue creada para la diversión de los compañeros de Wilson y Murphy.



Sin embargo, cuando ‘CNN’ les hizo un reportaje, unos años después, los Razzie se convirtieron en un evento más formalizado para la temporada de premiaciones de la industria.



En los últimos 40 años se han premiado las peores películas. Le contamos cuáles se llevaron la estatuilla por no satisfacer en lo absoluto a los cinéfilos y a la crítica mundial.



'Top' 10 películas más recientes

'Cats' - 2019

Fue considerada una de las peores películas por la crítica. Foto: Universal Pictures

Esta adaptación del musical homónimo, que a su vez fue una adaptación de ‘El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum’, escrito por T. S. Eliot, fue considerada una de las peores películas por la crítica.



“'Cats '-la película basada en el famoso musical que se estrenó esta semana- ha sido lo peor que les ha pasado a los gatos desde los perros”, aseguró el crítico de cine Edward Douglas en la revista ‘Comic Beat’.



Aunque la pandemia cambió los planes de la entrega de los galardones Razzie, en 2020 la película ganó en seis categorías, entre estas 'alzó' los ominosos títulos de Peor película, Peor director y Peor guión.



'Holmes & Watson' - 2018

Fue dirigida y escrita por Etan Cohen. Foto: Columbia Pictures

Esta es una película estadounidense de acción y misterio combinada con humor. Fue lanzada en 2018 y estuvo dirigida y escrita por Etan Cohen.



Aunque está protagonizada por Will Ferrell y John C. Reilly, dos actores reconocidos por el humor de sus filmes, esta entrega no fue nada favorecedora.



En el sitio de reseñas para cine y televisión ‘Rotten Tomatoes’, los comentarios y evaluaciones fueron en su mayoría negativos. Tras su lanzamiento tuvo un 0 % en la evaluación, un nivel explícitamente bajo en comparación a otras películas de su estilo.



“Una de las peores películas del 2018” y “es indescriptiblemente mala”, son algunos de los comentarios que se leen en la página.

'Emoji: La película' -2017

Fue la primera película animada en ser nominada a los Razzie. Foto: Sony Pictures Animation

Esta película tuvo un increíble elenco de actores de doblaje como T. J. Miller, James Corden, Anna Faris, Patrick Stewart, Maya Rudolph y Steven Wright.



Fue la primera película animada en ser nominada a los Razzie. Además, fue ganadora en las categorías en las que se nominó, las cuales fueron Peor película, Peor director, Peor pareja y Peor guión.



'La América de Hillary: La historia secreta del Partido Demócrata' -2016

Es un documental que analiza la historia oculta del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Foto: Lionsgate

Es un documental que analiza la presunta historia oculta del Partido Demócrata de los Estados Unidos, dirigido por Dinesh D'Souza y Bruce Schooley.



“Independientemente de sus inclinaciones políticas, esta simplemente no es una película muy bien hecha. Las escenas históricas están mal recreadas y otras escenas dramáticas se escenifican de manera risible con el propio D'Souza en un papel protagónico”, es uno de los comentarios que se hacen en la web especializada ‘Rotten Tomatoes’.

'Cincuenta sombras de Grey' - 2015

Las críticas realizadas por los fanáticos de la novela a la adaptación fueron, en su mayoría, negativas. Foto: Focus Features

La adaptación cinematográfica de la novela homónima de E.L. James causó todo tipo de reacciones.



Las críticas realizadas por los fanáticos de la novela a la adaptación fueron, en su mayoría, negativas, lo que se suma al poco apoyo que recibió por parte de críticos expertos.



“El melodrama turgente y tedioso sadomaso que es ‘Cincuenta sombras de Grey’ puede sentirse como una propia forma de tortura”, escribió Claudia Puig en ‘USA Today’.



Rafer Guzman escribió en ‘Newsday’: “A pesar de tener sexo sin fin, uno encuentra ‘Cincuenta sombras de Grey’ altamente insatisfactoria. Fría como un pez y casi tan tonta”.



'Salvando la Navidad' - 2014

La película no fue aceptada por la crítica ni por los espectadores. Foto: Samuel Goldwyn Films

Fue dirigida por Darren Doane y escrita por Doane y Cheston Herve. La película no fue bien recibida ni por la crítica, ni por los espectadores.



En el portal IMDb, especializado en cine, la calificación es de 1,4 sobre 5,0. Es la puntuación más baja de toda la plataforma.



'Proyecto 43' - 2013

La película tuvo 10 directores y 17 guionistas. Foto: Relativity Media

Es una película de humor que está creada de una manera muy poco común, cuenta con 16 historias diferentes, divididas en segmentos, cada uno dirigido por un director distinto.



El filme gustó tan poco que no solo ganó el premio a la Peor película, sino que también obtuvo el galardón a Peor director y Peor guionista.



Algo interesante es que la película tuvo 10 directores y 17 guionistas, por lo tanto, todos se llevaron el peor reconocimiento.

'La saga crepúsculo: Amanecer parte 2' - 2012

Esta adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Stephenie Meyer se llevó varios de los premios Razzie. Foto: Lionsgate Films

Esta adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Stephenie Meyer se llevó varios de los premios Razzie.



Aparte de ser la peor película también se llevó los premios por Peor director, Peor actriz, Peor actor, Peor actor de reparto, Peor reparto, Peor remake o secuela y Peor pareja.



“Van a escuchar que ‘Amanecer parte 2’ es la mejor de las películas de ‘Crepúsculo’. Eso es como decir que un simple resfriado es preferible a la gripe porcina”, es uno de los comentarios que se encuentran en ‘Rotten Tomatoes’.

'Jack y Jill' - 2011

Esta comedia protagonizada por Adam Sandler ha sido duramente criticada. Foto: Columbia Pictures

Esta comedia protagonizada por Adam Sandler ha sido una de las películas más criticadas en su carrera, llena de luces y sombras.



La película se llevó 10 premios Razzie, incluyendo Peor Película, Peor Director, Peor Actor y Peor Actriz, ambos tanto protagónico como de reparto.



En ‘Rotten Tomatoes’ tiene una baja calificación. Además, hay comentarios como “esta película es un atentado contra la comedia”.

'El último maestro del aire' - 2010

Esta película obtuvo una calificación del 5 % de un 100 % posible en ‘Rotten Tomatoes’. Foto: Paramount Pictures

Esta película obtuvo una calificación del 5 % de un 100 % posible en ‘Rotten Tomatoes’, y una puntuación de 33 sobre 100 en ‘Metacritic’.



En ‘Rotten Tomatoes’ se pueden encontrar críticas negativas como “la mediocridad y el abuso de la cámara lenta para lucir los costosos efectos digitales son la tónica de una película sin interés ... excepto por la música”.



Más películas a lo largo de los años

'Transformers: La Venganza de los Caídos', 'El gurú del amor', 'Sé quién me mató' y 'Bajos instintos 2'. Foto: Paramount Pictures, TriStar Pictures , Sony Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer

2009 - 'Transformers: La Venganza de los Caídos' 2008 - 'El gurú del amor' 2007 - 'Sé quién me mató' 2006 - 'Bajos instintos 2'

.Dirty Love, Gatúbela, Amor espinado e Insólito destino. Foto: First Look Pictures, Warner Bros. Pictures, Columbia Pictures y Screen Gems

2005 - 'Dirty Love' 2004 - 'Gatúbela' 2003 - 'Amor espinado' 2002 - 'Insólito destino'

Freddy se va de casa, Batalla final: Tierra, Las aventuras de Jim West y Hollywood al rojo vivo. Foto: Regency Enterprises, Warner Bros y Buena Vista Pictures

2001 - 'Freddy se va de casa' 2000 - 'Batalla final: Tierra' 1999 - 'Las aventuras de Jim West' 1998 - 'Hollywood al rojo vivo'

El mensajero, Striptease, Coristas y El color de la noche. Foto: Warner Bros, Columbia Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer y Walt Disney Studios Motion Pictures

1997- 'El mensajero' 1996 - 'Striptease' 1995 - 'Coristas' 1994 - 'El color de la noche'

Una propuesta indecorosa, Un destello en la oscuridad, El halcón está suelto y Las aventuras de Ford Fairlane. Foto: Paramount Pictures, 20th Century Fox y Silver Pictures

1993 - 'Una propuesta indecorosa' 1992 - 'Un destello en la oscuridad' 1991 - 'El halcón está suelto' 1990 - 'Las aventuras de Ford Fairlane'

Star Trek V: La última frontera, Cocktail, Leonard Parte 6 y Howard the Duck (Howard, el superhéroe) Foto: Paramount Pictures, Walt Disney Studios Motion Pictures, Columbia Pictures y Universal Pictures

1989 - 'Star Trek V: La última frontera' 1988 - 'Cocktail' 1987 - 'Leonard Parte 6' 1986 - 'Howard the Duck (Howard, el superhéroe)'

Rambo 2, Bolero, La dama solitaria e Inchon. Foto: TriStar Pictures, The Cannon Group, Universal Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer

1985 - 'Rambo 2' 1984 - 'Bolero' 1983 - 'La dama solitaria' 1982 - 'Inchon'

Mamita querida y ¡Que no pare la música! Foto: Paramount Pictures y Associated Film Distribution

1981 - 'Mamita querida' 1980 - '¡Que no pare la música!'

Tendencias EL TIEMPO

