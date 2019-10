El ‘Guasón’, Los Vengadores’ y las películas más vistas en 2019

Warnerbros.com

'It Chapter Two' también conocida como 'It: capítulo dos' es una película de terror dirigida por el cineasta Andrés Muschietti. El largometraje que cuenta con calificación para mayores de edad ha sido un éxito en su categoría y con menos de un mes de estar en carteleras ha logrado superar la barrera de los mil millones de dólares recaudados.