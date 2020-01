Las películas más esperadas de 2020, según Rotten Tomatoes

DC Films / LuckyChap Entertainment / Kroll & Co. Entertainment / Clubhouse Pictures/Distribución Warner Bros. Pictures

'Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)'



'El escuadrón suicida' (2016) no tuvo el éxito esperado. Sin embargo, sí lo tuvo uno de sus personajes, la astuta Harley Quinn (Margot Robbie), quien se metió en todo tipo de problemas. Por eso llega su propia película, que sigue a Harley cuando une fuerzas con Canario Negro, Cazadora y Renee Montoya para salvar a Cassandra Cain del Amo del Crimen de Gotham City, Máscara Negra. Llega el 7 de febrero de 2020.