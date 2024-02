Las películas de terror podrían ser beneficiosas para su salud mental: esta es la razón

En un mundo donde las emociones fuertes a menudo se perciben como negativas, las películas de terror emergen como un inesperado aliado para la salud mental.

Mathias Clasen, profesor de literatura especializado en terror y director del Laboratorio Recreativo del Miedo en la Universidad de Aarhus, Dinamarca, comparte su perspectiva sobre este fenómeno.



A través de su experiencia personal y profesional, Clasen revela cómo el terror, una vez una fuente de pesadillas durante su niñez, se convirtió en una obsesión adolescente que marcó su vida. Desde 'Apocalipsis' hasta Stephen King, pasando por clásicos como 'Scream' y 'Halloween', su amor por el género floreció con el tiempo.

Los seres humanos sienten una extraña fascinación por el miedo, según el experto. Foto: iStock

El miedo como herramienta de aprendizaje



Clasen, ahora con 45 años y autor de 'Why Horror Seduces' ('Por qué el terror seduce'), propone una teoría: el terror actúa como una vía para el aprendizaje y la regulación emocional.



"La respuesta simple es que los humanos están biológicamente diseñados para encontrar placer jugando con el miedo, porque es un mecanismo de aprendizaje", reflexiona el experto. "El miedo recreativo es un espacio seguro en el cual podemos practicar la regulación emocional", añade.

Según él, más del 95 por ciento de los padres reconocen que a sus hijos les gusta algún tipo de miedo recreativo. Este interés, que comienza en la adolescencia, no desaparece con la edad sino que se transforma en un miedo más controlado y buscado a través de películas, libros y videojuegos.

La Paradoja del Terror, un concepto ampliamente debatido en psicología y neurociencia, sostiene que los humanos encuentran placer en jugar con el miedo. Clasen sugiere que el consumo de terror podría ofrecer una ventaja adaptativa, preparando a los espectadores para enfrentar escenarios desconocidos.

Dicha teoría se vio reforzada durante la pandemia del coronavirus, donde las personas que consumían regularmente películas de terror mostraron una mayor resistencia psicológica al estrés.

El género de terror es uno de los más aclamados por los espectadores. Foto: iStock

Contrariamente a lo esperado, durante la pandemia, películas como 'Contagio' de Steven Soderbergh experimentaron un resurgimiento en popularidad.



El género de terror, según la base de datos 'The Numbers', ha visto un incremento significativo en su porcentaje de taquilla, saltando del 2,69 por ciento en 2014 al 12,75 por ciento en 2021.



Jorge Casanueva, crítico de cine y administrador de la comunidad en línea Horror Losers, confirma este auge comercial y apunta a una constante histórica en el éxito del género, que refleja los temores de la sociedad en cada época.



"Los temas cambian para reflejar los temores de la sociedad de la época, pero su éxito, con altibajos, no", explica. "Es divertido. Creo que el espectador busca, a nivel fisiológico, una descarga de adrenalina. Pero pasar momentos difíciles, a veces, es simplemente divertido, especialmente si lo haces con amigos en el cine", complementa.

Detectando asesinos



El estudio 'Navigating Uncertainty with Screams' de la Universidad de Toronto aborda la atracción humana por el terror desde el ángulo de la percepción predictiva.



Mark Miller, investigador principal de la investigación, explica que nuestro cerebro llena los vacíos de información basándose en experiencias previas, haciendo del terror un género perfecto para prepararnos para escenarios desconocidos.



Por ejemplo, las películas de 'true crime' pueden proveer información valiosa para detectar comportamientos peligrosos, especialmente útil para mujeres, que representan el 70 por ciento de su audiencia.

"Y lo más importante no es solo nuestra reacción, sino que vemos cómo reaccionan los personajes y luego comentamos. Si te fijas, cuando ves una película de terror, siempre estás comparando lo que harías con lo que hace el personaje. Dices: 'No bajes al sótano', 'Agarra el palo', 'No te separes'. Es porque estás ajustando tu modelo predictivo de cómo funcionan las cosas en escenarios inciertos, comparando posibles comportamientos. Así que estás recopilando información, mejorando", detalla Miller.

Un género que seguirá existiendo y evolucionando

La evolución del terror también se refleja en los videojuegos, donde el género ha encontrado un terreno fértil.



La interactividad y la inmersión que ofrecen los videojuegos de terror generan una preocupación más intensa que las películas, aunque pueden llegar a ser demasiado intensos, como se observó con los juegos de realidad virtual.



Según Clasen, los humanos han comunicado siempre historias de terror para alertar sobre los peligros de la vida real, desde cuentos infantiles hasta mitos folclóricos.

Las películas de terror, que combinan elementos previsibles con sorpresas, han evolucionado en su estructura y contenido a lo largo de los años.



Desde el número de sobresaltos por película hasta la representación de villanos, el género ha sabido adaptarse y mantenerse relevante. Según el experto, el terror siempre ha sido parte de la experiencia humana y continuará siéndolo, a menos que ocurra algo verdaderamente aterrador en la realidad.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El País de Uruguay, y contó con la revisión de la periodista y un editor.