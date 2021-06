Las peleas de famosos más sonadas en Colombia

En los últimos años se han presentado ciertas discordias entre algunas figuras reconocidas en el ámbito de la farándula nacional.



Desde el pasado 7 de junio, por ejemplo, la reconocida actriz colombiana Amparo Grisales ha estado en el ‘ojo del huracán’ por un trino en el cual criticó a la también actriz Margarita Rosa de Francisco por su apoyo al paro nacional.

"No entiendo motivada por quién o qué le han ofrecido a esta incoherente ¿Será que no se da cuenta que por culpa de las manifestaciones se está muriendo más gente del covid que de hambre? Sin contar los que se quedan sin medicamentos y sin comida por los bloqueos..! Respira..!", escribió la ‘diva’ de Colombia.



Los usuarios le pidieron a Margarita Rosa que le respondiera a su colega. Ella, simplemente, escribió: “Mi respuesta es que la quiero mucho”.

Aunque la polémica no pasó a mayores, han existido casos en los que las discusiones entre que ciertos famosos de la farándula han subido de tono. Conozca algunos de estos recordados ‘rifirrafes’.

Amparo Grisales y Alejandra Borrero

En septiembre de 2018, las actrices fueron protagonistas de tensionantes encuentros en los que hablaban acerca de feminismo, violencia sexual, piropos y hombres.



El primero se dio en un conversatorio del festival 'Ideas al barrio', en el cual hablaron sobre los efectos de la violencia contra la mujer.



Borrero dijo que "las mujeres han aguantado y han resistido tal cantidad de violencia que empiezan a ver cómo voltean la cosa y empiezan a volverse las mujeres violentas también". A lo que Grisales respondió "o se vuelven lesbianas".

Indignación de Alejandra Borrero por comentario de Amparo Grisales acerca de las mujeres lesbianas. Indignación de Alejandra Borrero por comentario de Amparo Grisales acerca de las mujeres lesbianas. Festival 'Ideas al barrio' Foto: YouTube: Andy A.

El comentario de su colega ofendió a Borrero, quien se declaró lesbiana hace mucho tiempo, por lo tanto, decidió abandonar el escenario.



"Amparo siempre tiene un tono de discusión (...) Ella es una mujer maravillosa, pero que también a veces confunde los conceptos e insulta a la gente como me insultó a mí", dijo la actriz, en otra conversación con Grisales, para ‘W Radio’.



"Los conceptos los confundimos todos, ella estaba hablando de violencia de género y yo empecé a defender a los hombres y ella me respondió, 'ah... pobres hombres', eso es irrespetuoso (...)", respondió ‘la diva’.



Lina Tejeiro y Juan Carlos Giraldo

La actriz ha afirmado, en varias ocasiones, que está en contra de los comentarios de Juan Carlos Giraldo, uno de los presentadores de ‘La Red’, de ‘Caracol’. De hecho, Tejeiro ha mostrado su descontento general con el programa.



Una de los momentos de mayor tensión se dio en enero de 2020, cuando se especulaba sobre una posible reconciliación de Tejeiro con el cantante urbano Andy Rivera. Vale decir que, para ese entonces, Tejeiro había finalizado su relación con el empresario Norman Capuozzo.



“Una cosa es contar un chisme y ya, y otra muy distinta, contar el chisme y después rajar de la persona, criticarla, denigrarla (...) Es uno de los presentadores que no se como se llama, pero que se viste muy particular porque es crítico de moda, él se puede vestir como se viste, pero critica a todo el mundo”, dijo la actriz en un video.



También afirmó que Giraldo había insinuado que ella “salía con hombres por dinero”.

Por favor @LaRedCaracol dígannos algo que @EyeVallenato ya no haya dicho. 🤦🏻‍♀️ — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) January 26, 2020

“Mi amor, yo trabajo desde que tengo 11 años. Créeme que no he tenido que estar con ningún hombre por dinero, yo solita me he dado mis cosas hasta el sol de hoy”, agregó.



A pesar de las ‘pullas’ de Tejeiro, Giraldo no se pronunció directamente sobre el hecho. Sin embargo, afirmó en una entrevista con ‘La Kalle’, que sabía que no le simpatizaba a la actriz.

‘La Negra’ Candela y Luly Bossa

Luly Bossa y Graciela 'La Negra candela' Torres. Foto: Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO / Archivo Particular

En 2001, la periodista mostró en su programa un video íntimo de la actriz con su entonces pareja, ‘Beto’ Pérez.



Fue uno de los escándalos más polémicos del mundo del entretenimiento colombiano.



Bossa, quien ahora está trabajando en la producción ‘Lala' s Spa’, demandó a Graciela Torres, también conocida como la ‘Negra’ Candela, quien tuvo que pagar una indemnización de 86 millones de pesos.



Aunque pasó hace veinte años, la situación aún es recordada.



En una entrevista reciente con el periodista Omar Vásquez, Bossa contó que ‘La Negra’, pese a pagar la indemnización, causó un daño en su carrera por un largo tiempo.



“La única vez que la vi fue en esa oportunidad. (...) ella llevó prensa, pensó que le iba a ir muy bien y que la iba a sacar adelante. Tiene que haber una vaina muy fuerte dentro de uno para llegar a hacer este tipo de cosas”, dijo la actriz.

Yina Calderón y Manuela Gómez

Entre los varios ‘episodios’ de las exconcursantes de ‘Protagonistas de Novela’, que se componen de insultos, indirectas y críticas, hay al menos uno que fue mucho más allá del mero escándalo en las redes sociales.



En abril de este año, Gómez reveló que dejó de ser amiga de Yina Calderón por un negoció que la influenciadora no cumplió.



“Ella me propuso un negocio, que le diera 20 Barbies a cambio de cien mil seguidores. El problema no era el negocio de las Barbies, sino conseguir las que ella no tenía en su colección”, relató Gómez.



En un principio, logró entregarle 13 Barbies. Cuando le iba a entregar las restantes, Calderón se ‘echó para atrás’ con el negocio y no quiso pagarle.

Desde entonces Gómez ha pedido que le devuelva las muñecas, o que, en su defecto, le devuelva el dinero, pues afirma que cada unidad le valió entre 300 y 700 mil pesos.



Sin embargo, Calderón dijo, en unas historias de Instagram a finales de mayo, que no iba a devolverle nada.



“¿Ustedes siguen con lo mismo? No las voy a pagar, perdió. Hijos dejen de creer todo lo que ven, a veces hay estrategias, ¿listo? Y ya paila, perdiste”, dijo.



El ‘round’ continúa.

Andrea Valdiri y Nicolás Arrieta

El reconocido ‘youtuber’ acusó a la modelo y bailarina, en mayo de 2020, de no cumplir con los premios de los concursos que realizaba en las redes sociales.



En esa oportunidad, Arrieta contó que recibió algunas denuncias de supuestos ganadores de un ‘giveaway’ de Valdiri. Ellos afirmaban que llevaban dos meses sin recibir el premio.



La bailarina se pronunció al respecto en las historias de su cuenta de Instagram y le dijo a Arrieta que solo buscaba fama y que “dejara de hablar mal de todo el mundo”.



“¿Fama por qué? ¿Tú que haces? Yo ni siquiera estoy mencionando tu nombre, yo solamente te estoy pidiendo el favor de que le respondas a tus seguidores. A mí no me interesas en lo más mínimo”, respondió Arrieta, también por medio de historias.



Aunque en ese momento no hubo más pronunciamientos públicos, en abril de este año Arrieta volvió a denunciar que Valdiri no cumplía con los premios.

Valdiri, en esta ocasión, no respondió a las acusaciones, pero sí dijo en un ‘en vivo’ de Instagram, meses después, que había un influencer que no le agradaba porque “siempre trata de destruirle la vida a las personas que realmente trabajamos honestamente”.



Al parecer, el comentario iba dirigido a Arrieta, pues este respondió en sus historias que “no había hablado mal de ella”, y que él solo ha mostrado las denuncias de sus seguidores.



