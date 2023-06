Se suele pensar que los colombianos se caracterizan por ser extrovertidos, alegres, espontáneos, creativos, hospitalarios, solidarios, entre otros rasgos. Pero, además, la forma de expresarse resulta bastante peculiar, pues en muchas ocasiones utilizan expresiones que no son comprendidas por personas que no residen, conocen o han vivido en el país.



Lo anterior dio pie para que el Instituto Caro y Cuervo (ICC), Centro colombiano de altos estudios en literatura del idioma español, liderara un proyecto con el apoyo de la Academia Colombiana de la Lengua y del Ministerio de Cultura de Colombia para crear un diccionario de colombianismos.



Este diccionario tiene alrededor de 6.000 entradas, 1.500 expresiones, 8.000 definiciones y 4.500 ejemplos. Además, se caracteriza por presentarlas de manera clara y sencilla, incluso, con ilustraciones.



De igual forma, por medio de un sondeo realizado por el Instituto desde su cuenta de Instagram, identificaron varias de las palabras que los colombianos emplean con más frecuencia.



Guayabo: 1 Árbol que alcanza los 7 metros de altura, con hojas simples, alargadas u ovaladas, y flores blancas pequeñas. m. 2 inf. Tristeza o desazón que se siente por la falta de una persona o cosa. 3 inf. Malestar con el que se amanece luego de haber bebido alcohol excesivamente. El guayabo incluye todos los malestares físicos imaginables, además de letargo, depresión, irritación, nerviosismo, entre muchas otras desdichas. (WEB).

Sumercé: pron. Cund. Boy. Forma de tratamiento, segunda persona del singular, que expresa respeto y afecto. ¿A sumercé le provoca un tinto? (AD HOC).

Descachalandrado, da: adj. inf. 1 Referido a una persona, descuidada en su forma de vestir. El otrora descachalandrado figurante de la bohemia céntrica bogotana tiene por estos días el semblante y la facha de un tipo de fiar. (WEB). ■ desgualetado, desgurambilado. 2 Referido a una persona, mal arreglada en su forma de vestir. No es que sea descachalandrado, es que uno le coge cariño a la ropa que tiene, indicó Santiago Rendón. (WEB). ■ desgualetado, desgurambilado.



Arruncharse: prnl. inf. Dormir con el cuerpo encogido o muy abrazado a alguien. Los psicólogos recomiendan a los matrimonios arruncharse y tener una charla romántica con la pareja. (WEB).



Corrientazo: m. inf. Almuerzo que se vende en pequeños restaurantes o cafeterías a bajo precio. Estos son los ingredientes que componen el clásico corrientazo: arroz, carne, papa y plátano. (WEB).



Chifloreto: ta adj. cund.-boy. Referido a una persona insensata, que ha perdido la razón.

Tetiado: da adj. inf. Referido a alguien o algo, que está lleno en exceso, atiborrado. Pero aquí hay dos cosas. Una, el problema de TransMilenio, que va 'tetiado'; y otra, la agresión, el morbo, la falta de autoridad y de castigo. (WEB). ■ taqueado.



Pichirilo: m. inf. Carro pequeño, generalmente viejo y destartalado.



Changua: f. Cund. Boy. Caldo que se prepara con leche, sal, cilantro y cebolla.



Envolatar: (tb. embolatar) v. 1 inf. Distraer, generalmente con el fin de engañar. U. t. c. prnl. […] los espíritus del monte envolataron a sus perseguidores, días después llegaron mudos a Ospirma. (web). (WEB). 2 inf. Perder algo que se ha cambiado de sitio y no se tiene memoria de su ubicación. U. t. c. prnl. Siempre sigues el mismo orden: envolatas las llaves buscando la cédula. (AD HOC). ■ refundir. 3 inf. Hacer compleja o dilatar la solución de algún asunto U. t. c. prnl. Y pese a que el equipo cada vez jugaba con más entusiasmo, no se ganaban los partidos y poco a poco fue envolatándose su clasificación. (AD HOC). prnl. 4 Concentrarse exclusivamente en una ocupación o tarea. Perdón, me envolaté con la ortografía de la palabreja, pero regreso con mi crónica. 5 Caribe Ponerse de mal genio. No te envolates, cálmate, él te dijo que te pagaba la plata.



Totuma: f. Vasija rústica que se obtiene de la corteza seca del fruto del totumo. En el baño ritual de las seis de la mañana […] nos echábamos agua de la alberca con una totuma y terminábamos empapados. (CREA).

Cabe resaltar que cada término tiene sus marcas gramaticales, uso regional, variantes, sinónimos y remisiones para que las personas puedan saber de dónde vienen y cómo se usan estos términos. Por ende, la página oficial del diccionario se destinó una guía del uso.

Construcción del diccionario

La investigación se llevó a cabo desde 2010, comenzando con la recopilación y revisión de los datos de Corpus de Referencia del Español Actual (Crea), la Real Academia Española y el Corpus del Español del siglo XXI (Corpes).



Al tener toda la información, en 2016 se obtuvo la ayuda de investigadores de diferentes territorios del país, con el objetivo de que se pudiera crear un diccionario diferente, es decir, con el "léxico diverso que ahondaba en la idiosincrasia y las particularidades de cada región", según el Instituto.



El proyecto consistió en la creación de un nuevo diccionario de colombianismos con el objetivo de actualizar el 'Nuevo diccionario de colombianismos' de Günther Haensch y Reinhold Werner.



"Con este diccionario, el ICC desea contribuir al gozo y al descubrimiento de una parte del patrimonio inmaterial de nuestro país: el de las palabras, los giros, la creatividad y la afectividad. El Diccionario de colombianismos reúne voces propias del español de todas las regiones”, plantea el ICC.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS