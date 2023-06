Los colombianos nos caracterizamos por vivir en un país multicultural, lo que nos permite reconocer, valorar, respetar y compartir los saberes de quienes son diferentes a nosotros, ya sea por sus creencias, prácticas, experiencias, formas de vivir, vocabulario y forma de expresión, por lo tanto, nos da la posibilidad de converger desde lo que el otro sabe.



De hecho, un artículo elaborado por la Universidad Autónoma Indígena de México reconoce la multiculturalidad como "el reconocimiento de la diversidad cultural de grupos minoritarios en el ámbito legislativo y de ejercicio de políticas públicas, aun cuando también promueve el reconocimiento de la diversidad cultural en otros aspectos".



Basado con lo anterior, es importante reconocer aquellas palabras que los colombianos hemos dejado de usar, a causa de la tendencia que se ha generado al emplear palabras que, en ocasiones, causan que dejemos a un lado aquellas que nos identifican y nos ayudan a reconocer parte de nuestra cultura.

No obstante, cabe aclarar que, a veces, algunas palabras no se suelen emplear debido a que las personas no se sienten identificadas con algunas de estas, pero es necesario, al menos, conocerlas.



Por lo tanto, lo invitamos a conocer algunas de las palabras con las que la gente no se tienden a identificar, pero que son utilizadas, comúnmente, por las regiones de donde provienen, según una búsqueda exhaustiva en portales especializados en el vocabulario colombiano.



Además de ello, podrá encontrar el significado de cada una de las palabras basado en el 'Diccionario de colombianismos', el cual fue elaborado por el Instituto Caro y Cuervo (ICC), Centro colombiano de altos estudios en literatura del idioma español.

Estas son algunas

- Ñaño, ña: s. ant.-cald., cauc.-vall. afect. inf. Entre hermanos, el más consentido de todos.



- Currucutú: (tb. currucú, currucuy). m. ant.-cald. Búho, lechuza, nombre con que se designa a cualquier ave perteneciente a estas especies. El currucutú tiene hábitos nocturnos: se mueve de noche, canta de noche y, por supuesto, come de noche. No se conoce cuáles son sus zonas de preferencia. (CORPES).



- Chispotear: v. ant.-cald. inf. Saltar un líquido sobre algo o alguien. Ponte el delantal para que el aceite no te chispotee la ropa.. ■ chisguetear, chispear, pringar.



- Aliñado, da: adj. ant.-cald. inf. desp. Referido a una persona, presumida, que cuida demasiado su apariencia.



- Embelequero, ra: adj./s. 1 ant.-cald. inf. Referido a una persona, que tiene frecuentemente antojos o caprichos. Como uno chiquito es tan embelequero y tan novelero, que cualquier personaje importante que fuera a ir a Circasia era una novedad. (WEB). 2 ant.-cald. inf. Referido a una persona, que le gusta comprar cosas compulsivamente, muchas veces sin necesitarlas. Se llevó toda la plata y, como es de embelequero, se la va a gastar toda.



- Jura: || tirar a la ~ ant.-cald. inf. Lanzar algo al aire para que otros lo tomen. Despechado y decepcionado tiró sus últimos mil dólares a la jura para que unos cuantos aprovecharan. (WEB).



- Sueñera: f. inf. Somnolencia, pesadez. Después del almuerzo, en tierra caliente, te coge una sueñera que te pone a dormir en hamaca. (AD HOC).



- Sobreaguar: v. Enfrentar y superar dificultades: Estuvimos al borde del abismo y sobreaguamos hasta convertir la idea en una verdadera empresa. (WEB).



- Cutucutu: m. ant.-cald. inf. Miedo, susto. ¿Cómo se te ocurre que voy a saltar así no más? Me da cutucutu.. ■ culillo, terronera.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICAS