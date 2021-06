Rafa Taibo salió de la UCI tras ser ingresado por covid-19

En un video que publicó en sus redes sociales este 2 de junio, el actor y presentador español Rafa Taibo le contó a sus seguidores que dio positivo para covid-19. Por esta razón fue ingresado a una UCI, en la clínica Reina Sofía.



La buena noticia es que ya fue dado de alta y, aunque continua hospitalizado, pudo celebrar su salida de la unidad de cuidados intensivos.



"Acabo de ser pasado a habitación, ya no estoy en UCI“, anunció en la tarde de este jueves 3 de junio, añadiendo, a manera de broma, que esto no significa que “realmente he mejorado o me han deshauciado”.



Taibo, creador y presentador del espacio paranormal 'Ellos están aquí', contó que inicialmente se había sentido mal luego de haberse puesto la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad que produce el SARS-CoV-2. Por este motivo fue trasladado a la clínica del Country.



“Desde que decidí vacunarme mi vida dio un vuelto de 180 grados y se convirtió en una pesadilla”, expresó inicialmente. Sin embargo, la causa real de su malestar se debía a que, antes de recibir la segunda dosis, contrajo el covid-19.



Ahora, tras haber estado un tiempo en UCI y haber vivido un angustiante momento, decidió grabar un sentido Instagram TV desde la habitación del centro médico para darle un parte de tranquilidad a sus más de 2000 mil seguidores.



"Sé que queda un camino largo, pero ya es diferente. Tenemos una misión por delante que vamos a cumplir. Respiro y no se imaginan cómo me ha cambiado esto la visión de tantas cosas. Cuídense mucho, porque la bestia que vino de China es un auténtico animal oscuro”, dijo el español en la publicación que ya cuenta con más de 69 mil reproducción y 10 mil 'Me gusta'.



De igual manera escribió una reflexión junto al post, en el que asegura que "cuando la vida pone pruebas, uno busca las armas para superarlas. Lo jodido es cuando enfrentas algo invisible y mortal que te ataca desde dentro, te deja débil e inerme. Es entonces cuando solo sirven la fortaleza interior, la fe en uno mismo , incluso la rabia… y, sobre todo, la energía cálida y luminosa que te llega como balas de plata de los seres que te quieren para combatir la oscuridad".



