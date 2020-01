Así es la vida de lujos sin límites de las niñas Kardashian-Jenner

Instagram: @kourtneykardash

Penelope Disick nació el 8 de julio de 2012 –tiene 7 años- y es la hija de Kourtney Kardashian y Scott Disick. Y si la imagen de la pequeña mano de Stormi fue una ‘bomba’ en redes sociales, la vida de Penelope ha transcurrido en la tele realidad: su nacimiento fue filmado y pasado en el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, en el cual se narraba el día a día del clan familiar. Por supuesto, el embarazo de Penelope y su posterior alumbramiento fue gratamente recibido por los fanáticos del programa.