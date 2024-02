¿Greeicy Rendón o Mike Bahía? La artista reveló quién es el que más ingresos tiene

Una de las parejas más establecidas en la farándula colombiana es la que sostienen los caleños Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes llevan poco más de 10 años de relación y tienen un hijo llamado Kai, quien nació el 21 de abril de 2022 como fruto de su amor.



Ambos están atravesando por una nueva etapa de sus vidas al convertirse en padres, por lo que luchan todos los días por mantener un equilibrio entre su vida personal y la profesional, así lo hizo saber la intérprete de 'Más fuerte' en una entrevista con la española Eva Rey para su canal de YouTube.

La cantante explicó que su pasión siempre ha sido la música, pero al tener que cuidar de su pequeño llegó a pensar que no sería capaz de continuar con su carrera musical. Sin embargo, no quiso abandonar sus sueños y descubrió que sí era posible disfrutar de su vida como mamá y como artista.



"Yo amo ser artista, yo amo estar aquí contándote estas historias, yo amo reunirme con el equipo a soñar con un 'show', a crear una canción. Cuando yo abrí los ojos y dije: 'yo no hago una cosa más que ser mamá. Yo no voy a ser capaz', ahí empezó mi reto", expresó Greeicy para ‘Desnúdate con Eva’.



Tras esto, reflexionó acerca del sentimiento que le produce el no estar todo el día con su hijo, y la culpa que muchas veces sienten porque la sociedad le exige más a las mujeres que a los hombres cuando se trata de los hijos.



“Cuando me hacen esa pregunta: ‘¿y Mike si colabora?, digo: ‘cómo que si colabora, es el hijo de los dos’, o sea lo normal es que los dos hagamos las tareas, pero las mujeres, sobre todo, tienen una manera cruel de juzgar”, explicó la cantante.

¿Quién gana más dinero, Mike Bahía o Greeicy Rendón?



Luego de hablar sobre la crianza y las labores que los cantantes tienen como padres, Eva Rey inició una dinámica en la que Greeicy debía responder todo lo que se le cuestionara en menos de un minuto.



Durante la cual, la presentadora le preguntó: “¿Quién tiene más dinero, en la cuenta bancaria?”, a lo que en seguida la artista realizó un gesto de sorpresa, y momentos más tarde tomó su cabello, lo enrolló con su mano, lo lanzó hacia atrás y dijo: “No sé”.



Después, explicó que es una discusión que ellos no suelen tener en la comodidad de su hogar, pero que el monto varía de acuerdo a los proyectos que cada uno esté realizando. Sin embargo, la que más ingresos tiene por el momento es Greeicy.

Greeicy Rendón | Desnúdate con Eva



