Las mujeres que marcaron la vida de Diomedes Díaz

Diomedes Díaz, quien falleció el 22 de diciembre de 2013 a los 56 años, fue un hombre que a lo largo de su vida tuvo muchas relaciones sentimentales, al punto de que se le conocen 21 hijos oficiales -tras una realización de pruebas de ADN-, los cuales tuvo con 13 mujeres.



Además de haber dejado un legado musical inigualable para la música vallenata, también se le recuerda por sus enredos amorosos, sus infidelidades y por varias mujeres que marcaron su vida.



El cantautor vallenato solo tuvo 3 relaciones estables conocidas de forma pública, con mujeres a las que llamó 'esposas'.



Sin embargo, se involucró con muchas más. Estas son algunas.

Patricia Acosta

Muchos aseguran que Patricia fue el amor de la vida del ‘Cacique de La Junta’ pues fue la única mujer con la que se casó, en 1978, además de ser la dueña de la ‘ventana marroncita’.



La pareja sostuvo un largo matrimonio de 17 años, que acabó en 1995 a causa de las repetidas infidelidades del cantante.



Acosta, quien inspiró éxitos como ‘El Cóndor Herido’, ‘Título de Amor’ y ‘El Regreso Del Cóndor’, es la madre de cuatro de los hijos más famosos del fallecido artista: Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y el difunto Martin Elías.



Acosta demandó al cantante por inasistencia alimentaria, algo que ocasionó un gran escándalo que tuvo como consecuencia que ambos se alejaran.



Patricia Acosta y Diomedes Díaz tuvieron un matrimonio de 17 años. Foto: Archivo particular

Ángela Martina ‘la Negra’ Sarmiento Loperena

‘La Negra’ fue la primera novia oficial de Diomedes Díaz. Tuvieron una relación de 3 años que empezó en 1969, cuando apenas eran unos adolescentes.



“A Diomedes lo conocí en 1969 y me lo presentó mi hermana Adriana, quien era novia de su tío Martín Maestre, el mismo que lo ayudó en la música (...) Ese 'pelao', de 12 años aproximadamente, yo tenía 14 años, me apretó la mano, me picó el ojo y me tiró varios piropos”, relató Sarmiento en una entrevista de 2015 para 'Blog Vallenato'.



Ángela es la madre de la primera hija del fallecido cantante: Marena Rocío Díaz Sarmiento.

Bertha Rosario Mejía Acosta

Bertha, quien es la prima hermana de Patricia Acosta, es la madre de Rosa Elvira Díaz Mejía, una de las primeras hijas que tuvo el cantante.



Diomedes fue padre de Rosa Elvira con tan solo 17 años.



"La alegría por el nacimiento de su primera hija fue grande, pero mi mamá Eugenia Acosta, no gustaba de él y nos veíamos a escondidas. Como será que un día tuve que volarme un ratico de la casa para que Diomedes conociera a Rosa Elvira y él le regaló unos areticos de oro", contó Mejía en una entrevista para 'Blog Vallenato'.

Denis Aroca

Denis y Diomedes no tuvieron una relación sentimental estable ni un noviazgo. Su encuentro se redujo a una aventura fugaz en la que concibieron a otro de los famosos hijos del ‘Cacique de La Junta’ quien en la actualidad se dedica a la música: Diomedes Dionisio Díaz.



El vallenatero duró dos años interesado en aquella jovencita de Chiriguaná, sin embargo, fue hasta el 23 de febrero de 1980 cuando se encontraron una noche de carnavales.

Yolanda Rincón

Uno de los romances confirmados del cantante lo sostuvo con Yolanda Rincón, una mujer de Sogamoso con quien tuvo a Miguel Ángel.



Betsy Liliana González ‘La doctora’

La relación de Diomedes y Betsy comenzó justo antes de su divorcio con Patricia Acosta.



Su noviazgo duró 13 años, tiempo en el cual la barranquillera lo acompañó durante los mejores y peores años de su carrera musical. Convivían y tenían una familia hacia 1997, cuando ocurrió el caso de Doris Adriana Niño.



Betsy, quien es la madre de sus hijos Luis Mariano, Moisés y Liliana, se encargó de acompañarlo en la superación de sus problemas con el alcohol y las drogas.



La mujer, con quien tuvo una de sus relaciones más serias, inspiró las canciones ‘Brindo con el alma’ y ‘La doctora’.



Betsy y Diomedes Díaz tuvieron una relación por 13 años. Foto: Archivo particular

Alix Indira Ramírez ‘La Cachaca’

Aunque no fue una relación tan intensa, fue la mujer que inspiró la canción ‘Ya lo verás’, de 2002, y con quien tuvo a sus hijos José Miguel y Rafael María.

Consuelo Martínez

Además de Patricia Acosta, Luz Consuelo Martínez fue de los más grandes amores que tuvo el ‘Cacique de La Junta’, así como el último. Diomedes y Consuelo, quienes vivieron juntos durante varios años en Bogotá, estaban comprometidos cuando ocurrió la muerte del cantante, en 2013.



La bogotana, a quien conoció cuando tenía 12 años, es la madre de Fredy José, Carmen Consuelo y Katiuska, los hijos con los que Diomedes cerró su legado.

Consuelo Martínez y Diomedes Díaz se comprometieron en París pero no alcanzaron a casarse. Foto: Archivo particular

La mujer, quien inspiró la canción ‘Amor bogotano’, estuvo en los momentos más duros del artista y lo ayudó a superar varias de sus crisis de salud.



De hecho, Consuelo estuvo involucrada en el caso de la muerte de Doris Adriana Niño. Fue el 15 de mayo de 1997 cuando ocurrió el homicidio de la joven, de 27 años, con quien Diomedes sostenía una relación amorosa. En el apartamento del cantante también se encontraba Consuelo, con quien el 'Cacique de La Junta’ ya tenía una relación sentimental y quien para ese momento estaba embarazada de él.



Consuelo, con quien Diomedes se comprometió en París, estuvo en la cárcel durante 8 meses por este caso.



Su primer hijo nació en prisión.



