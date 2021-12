El mundo de la farándula se ha visto golpeado por la muerte de distintas personalidades. Algunas de ellas perdieron la vida en situaciones confusas y traumáticas que hicieron que los colombianos recuerden su nombre y su trayectoria.



En los últimos días, el estilista Mauricio Leal murió de manera sorpresiva. Como él, otros famosos partieron pronto y dejaron un vacío en sus seres queridos y seguidores.

Mauricio Leal

Facebook Twitter Linkedin

Tenía 47 años. Foto: Instagram:@maitoleal

El reconocido estilista, de 47 años, falleció el pasado 22 de noviembre en situaciones que aún son materia de investigación.



(Puede leer: Mauricio Leal: la peluquería y otras actividades a las que se dedicaba).



Las autoridades encontraron su cuerpo en su casa en La Calera, Cundinamarca. También fue hallada muerta su madre, Marleny Hernández.



“Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermano dejo todo, con todo mi amor; perdóname, mamá, 11.24”, se lee en una carta con rasgos de sangre que supuestamente habría escrito Leal antes de morir. Los investigadores analizan si corresponde a su caligrafía.



Como lo ha revelado EL TIEMPO, las hipótesis de la muerte se basan en un doble homicidio o un suicidio simultáneo.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. Foto: Archivo particular

El hecho ha generado múltiples reacciones en el mundo de la farándula, pues Leal fue el asesor de imagen de celebridades como Andrea Serna, Paola Turbay, la Toya Montoya y reinas y ex reinas como Valeria Ayos, Gabriela Tafur y Taliana Vargas.



“Tengo un taco en la garganta, tengo una presión en el pecho inexplicable. No es posible, no es real. ‘Mi niño genio’”, escribió la presentadora Carolina Cruz en sus redes sociales para despedir a su amigo.



(Le recomendamos: Fanny Lu publica el video que lanzaría con Mauricio Leal en su cumpleaños}.



Fanny Lu, Lina Tejeiro, Claudia Bahamón y otra serie de personalidades también le enviaron mensajes de despedida.

Lina Marulanda

Facebook Twitter Linkedin

Lina Marulanda falleció el 22 de abril de 2010. Foto: AFP

El 22 de abril de 2010, una mujer de 29 años cayó del sexto piso de un edificio en la zona norte de Bogotá.



La noticia trascendió cuando las autoridades confirmaron que se trataba de la presentadora y modelo Lina Marulanda, quien decidió acabar con su vida tras inconvenientes personales y económicos.



“Ella podía ser la mujer hermosa, la modelo, la famosa, la empresaria, la afortunada, pero su corazón estaba carente de cosas sinceras. Tenía el amor de sus padres, pero estaba insegura con su matrimonio y con su vida económica y eso la llevó a una depresión profunda”, dijo en su momento Iván Lalinde, uno de sus mejores amigos, a EL TIEMPO.



(Puede ser de su interés: Romeo y Buseta: ¿cómo se ven y qué hacen actualmente los actores?).

Facebook Twitter Linkedin

La presentadora se encerró en la habitación, abrió una de las ventanas y luego su cuerpo cayó al vacío. Foto: Twitter.

Ella podía ser la mujer hermosa, la modelo, la famosa, la empresaria, la afortunada, pero su corazón estaba carente de cosas sinceras FACEBOOK

TWITTER

Según se conoció, Marulanda atravesaba cuadros depresivos, por lo cual sus padres habían viajado de Medellín a Bogotá para acompañarla y darle ánimos.



Sin embargo, ella se encerró en su cuarto a pesar de los llamados insistentes de sus progenitores. Como registró este diario, hacia las 11 a. m. de aquel 22 de abril, los vecinos del edificio escucharon un fuerte golpe y el portero se dio cuenta de que la joven había caído en una rampa del parqueadero.



Los paramédicos llegaron a los quince minutos al lugar, pero ya no tenía signos vitales.



Lina se destacó por su carisma y porte que la llevaron a ser parte de importantes medios de comunicación en el país como ‘CM&’, ‘Caracol Televisión’ y ‘W Radio’.

Kaleth Morales

‘El rey de la nueva ola’ perdió la vida en un accidente de tránsito el 23 de agosto de 2005.



El intérprete de ‘Vivo en el limbo’, ‘Ella es mi todo’, ‘Todo de cabeza’ y ‘Destrozaste mi alma’ se destacó en la nueva generación de cantantes vallenatos, pero su carrera se vio truncada a los 21 años.



(Siga leyendo: Famosos que se han hecho más fuertes luego de tocar fondo).



Morales se desplazaba por la vía Plato – Bosconia a una velocidad de 73 km/h, según las investigaciones. La camioneta se descontroló y terminó con aparatosos daños.

Facebook Twitter Linkedin

Kaleth Miguel Morales Troya nació en Valledupar. Foto: David Osorio. El Tiempo

Él logró ser rescatado del vehículo y fue llevado a una entidad hospitalaria de la zona. No obstante, entró en coma y falleció la mañana del 24 de agosto.



La familia demandó al Invías porque, según ellos, un hueco en la carretera provocó el trágico desenlace. Sin embargo, en 2017, el Consejo de Estado negó la demanda y la indemnización por más de 5.500 millones de pesos que solicitaban.



El ente judicial concluyó que la camioneta de Morales excedió los límites de velocidad permitidos.

Fabio Legarda

Facebook Twitter Linkedin

Legarda participó en el programa ‘MarterChef Celebrity’, de ‘RCN’. Foto: Óscar Berrocal. EL TIEMPO

Nació en Popayán, Cauca, pero vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, en donde tomó clases de canto y música.



(Lea también: Estrellas del cine y la TV que quedaron en la ruina).



Volvió al país para continuar con su carrera artística que lo llevó a componer varias canciones, entre ellas, ‘La verdad’, ‘Libre’, ‘Necesito un amor’, ‘Hipnotizado’, ‘Mala es’ y ‘Ya estoy mejor’.



Cosechó más éxitos al codearse con artistas de la talla de J Balvin, Don Omar, Ñejo y Pitbull. Además, los colombianos lo vieron en el programa ‘MarterChef Celebrity’, de ‘RCN’, con su personalidad generosa y receptiva.

Facebook Twitter Linkedin

El cantante urbano Legarda murió de 29 años de edad. Foto: Instagram: @legarda

Legarda murió el 7 de febrero de 2019, a sus 29 años, cuando una bala pérdida impactó su cabeza.



El hecho ocurrió en el barrio El Poblado, de Medellín, en un intento de atraco a los ocupantes de otro vehículo, quienes, al parecer, para defenderse dispararon contra los ladrones.



Según las autoridades, una de esas balas hirió a Legarda, quien pasaba en su carro por el lugar. Esto le provocó un daño cerebral severo.

Adriana Campos

Un accidente de tránsito le quitó la vida a la actriz de ‘Vecinos’, ‘Amo de casa’, ‘Padres e hijos’, ‘Decisiones’, ‘A dónde va soledad’, ‘El precio del silencio’ y ‘Amores de mercado’.



Como lo registró EL TIEMPO, Campos, de 36 años, había viajado con su pareja Carlos Rincón a ver unos terrenos en Antioquia con miras a construir una residencia campestre.



Luego, ambos decidieron regresar a Medellín porque su hijo de un año y tres meses estaba enfermo.



(Siga leyendo: 'Se me fue un hermano': así despiden al actor Abel Rodríguez).

Facebook Twitter Linkedin

La actriz murió en un accidente automovilístico. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

El automóvil se salió de la carretera y cayó al río Cauca tras rodar por un abismo de 25 metros en la mañana del 3 de noviembre de 2015. De acuerdo con los reportes, el conductor habría tenido un microsueño y, cuando se despertó, le fue imposible retomar el control.



La muerte de Adriana causó conmoción entre los famosos porque era una de las actrices más reconocidas del momento. De hecho, había recibido en dos oportunidades el Premio TVyNovelas.

Liliana Lozano

Facebook Twitter Linkedin

Liliana Lozano se dio a conocer en 1994 luego de ser nombrada Reina del Bambuco. Foto: Canal Caracol

La actriz y exreina fue hallada muerta en una finca del Valle del Cauca el 14 de enero de 2009.



Lozano se alzó como la Reina Nacional del Bambuco en 1994, cuando tenía 16 años. A partir de ese momento, su carrera comenzó a escalar al llegar a Bogotá y ser parte del elenco de ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Infieles’, ‘Así es la vida’, ‘Club 10’, y ‘La dama de Troya’.



(No deje de leer: Las nueve muertes de famosos que 'predijo' una lista del 2020).



El fallecimiento generó sorpresa porque Liliana estaba apareciendo en los canales de televisión más importantes del país.

Facebook Twitter Linkedin

Liliana Lozano en la telenovela 'Pasión de Gavilanes'. Foto: Twitter @PasDeGavilanes

En el fondo, siento que Liliana estaba en el lugar equivocado FACEBOOK

TWITTER

Su cuerpo presentaba signos de estrangulamiento, como contó este diario en su momento, y estaba al lado de Héctor Fabio Vargas, hermano del narcotraficante Leonidas Vargas.



Las autoridades dijeron que ambos habían sido sacados de la finca en la que dormían, y fueron estrangulados y heridos con arma de fuego.



(Además: Epa Colombia y más famosos colombianos condenados por la justicia).



“Mi hija para mí fue una persona inocente. El amor fue más importante para ella. Lo único que tenía era su apartamento y su trabajo, no teníamos nada más. En el fondo, siento que Liliana estaba en el lugar equivocado”, dijo Dora Garzón, madre de la actriz, a EL TIEMPO, en una charla años atrás.

Más noticias

- 'Estaba horrorizado': detalles de Alec Baldwin sobre muerte de fotógrafa.

- Alina Lozano sufrió la indiferencia de los bogotanos: ‘no me reconocían’.

- Mónica Fonseca sobre foto de Pirry desnudo: 'No, no es un montaje'.

- Gregorio Pernia, el 'duro' de los 'realities': a punto de ganar en EE. UU.

- Jessica Cediel muestra cómo es el proceso del congelamiento de sus óvulos.

Tendencias EL TIEMPO