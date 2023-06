El vasto océano ha sido testigo de innumerables misterios a lo largo de la historia, y entre ellos se encuentran desapariciones inexplicables que desafían toda lógica.



Estas tres misteriosas desapariciones en el mar han resistido el paso del tiempo, sin una explicación clara ni rastro de lo que sucedió. Conozca más sobre estos casos que siguen sin resolverse, donde solo el océano guarda sus secretos.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

El vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Desapareció el 8 de marzo de 2014, 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín. El avión, un Boeing 777, cambió de rumbo de forma manual y realizó maniobras bruscas antes de desaparecer de los radares.



A pesar de los esfuerzos de búsqueda y la investigación posterior, hasta ahora no se ha encontrado ninguna pista definitiva sobre su paradero ni se ha determinado qué sucedió con los 239 pasajeros a bordo.

Facebook Twitter Linkedin

El avión de Malaysia Airlines se perdió en vuelo el 8 de marzo de 2014 en el océano Índico. Foto: EFE

(Lea también: La verdad tras el misterio del supuesto avión que desapareció 37 años sin dejar rastro).

Las investigaciones oficiales sugieren que el avión voló durante aproximadamente seis horas hacia el océano Índico hasta quedarse sin combustible y se estima que se estrelló en esa área.



Las señales intermitentes de un satélite respaldan esta teoría, sin embargo, no se ha recuperado ninguna parte importante del avión, aparte de algunos fragmentos de ala que se encontraron en playas de diferentes lugares.



Aunque hay varias hipótesis y especulaciones, no existe una conclusión definitiva sobre el destino del vuelo MH370. Las pruebas recopiladas hasta el momento no proporcionan una imagen clara de lo sucedido.

El barco fantasma 'Mary Celeste'

Este es un barco famoso que desapareció en 1872 en el océano Atlántico. Aunque se encontró a la deriva y sin tripulación, nunca se descubrió qué les sucedió a los tripulantes.



Durante más de 100 años, los expertos han intentado resolver el misterio, pero las teorías abundan y las respuestas siguen siendo desconocidas. El barco fue descubierto por el 'Dei Gratia', que encontró el 'Mary Celeste' navegando sin rumbo y con signos de haber sido abandonado apresuradamente.

El misterio del Mary Celeste, el barco fantasma que sigue desconcertando a los expertos.



Abro hilo↓ pic.twitter.com/CCZCz28um8 — Undead (@imbalanc_mental) August 30, 2022

Cuando inspeccionaron el barco encontraron que estaba completamente vacío, con todas las pertenencias de la tripulación a bordo. No se encontraron daños por tormentas o colisiones, y los suministros y barriles de alcohol estaban intactos.



El único bote salvavidas había desaparecido, lo que indicaba que la tripulación había abandonado el barco en él. Sin embargo, no se encontraron rastros de los navegantes.



A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías que van desde fenómenos naturales hasta ataques piratas o acciones sobrenaturales. Sin embargo, ninguna teoría ha sido confirmada y el misterio sigue sin resolverse.

(Le puede interesar: El misterio del barco fantasma encontrado a la deriva y sin su tripulación).

El vuelo 19 y la leyenda del Triángulo de las Bermudas

De acuerdo con National Geographic, esta es un área en el océano Atlántico que forma un triángulo equilátero entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos.



En esta región, se han registrado numerosas desapariciones de barcos, aviones y personas a lo largo de la historia. Aunque se desconoce su paradero, ha generado una amplia gama de teorías y leyendas para explicar los sucesos.



Este misterio comenzó en 1945 cuando cinco aviones de la Marina de Estados Unidos desaparecieron mientras volaban sobre la zona. Un sexto avión, enviado en su rescate, también se perdió.

(Siga leyendo: ¿Quiénes son los empresarios que están a bordo del desaparecido submarino Titán?).

Explica la página que, en total, 27 personas desaparecieron sin dejar rastro. Desde la primera noticia escrita sobre estas desapariciones, que se publicó en 1950, ha sido objeto de atención mediática y especulación.



Existen diversas teorías para explicar las desapariciones en esta zona que sugieren la presencia de un agujero negro, la interferencia de la antigua ciudad perdida de la Atlántida, la existencia de monstruos marinos como el Kraken o incluso la actividad extraterrestre.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

CON INFORMACIÓN DE ARCHIVO - EL TIEMPO

EL TIEMPO

Más noticias

La Zona del Silencio, el 'Triángulo de las Bermudas' hallado en tierra firme.

Así puede recorrer el Área 51 en Google Maps: no basta solo con buscarla.

El misterioso tronco que lleva 120 años flotando, ‘desafiando la física’.