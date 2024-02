Las 'milagrosas' historias de mujeres que han dado a luz siendo de la tercera edad

Para muchas mujeres la maternidad es un viaje lleno de sorpresas, desafíos y amor, sin embargo, también existen quienes despiertan su instinto maternal y conciben bebé cuando tienen una edad muy avanzada.



Son varios los casos de mujeres de la tercera edad que terminado con éxito su embarazo y se han convertido en madres cuando atraviesan por la tercera edad, algunas de estas son catalogadas de historias inspiradoras y otras han sido criticadas por la irresponsabilidad de traer un hijo al mundo cuando se atraviesan por enfermedades y otros problemas de salud.

El médico argentino Juan Pérez, ginecólogo y especialista en fertilidad, dice que “El embarazo en la tercera edad plantea desafíos únicos, pero con los avances en la tecnología médica y el cuidado prenatal, muchas mujeres han logrado llevar embarazos a término con éxito”.

Le puede interesar: Colombianos venden tamales en EE. UU. y ganan hasta 800 mil pesos al día

A continuación, le contamos cuáles son algunos de los casos más sonados de mujeres que lograron terminar su embarazo a edades muy avanzadas.

Mujer de 70 años dio a luz a gemelos en Uganda

En noviembre del 2023, el Hospital Internacional y Centro de Fertilidad de Mujeres de Kampala publicó un anuncio el parto gemelar de una mujer de 70 años en Uganda tras una fecundación in vitro fue exitoso.



El embarazo de Safira Namukwaya la convirtió en la madre primeriza más longeva de África. La mujer considera su parto como un “milagro” médico, transformándose en un caso realmente excepcional por la efectividad del proceso aplicado a alguien de tan avanzada edad.



"Esta historia no es solo un éxito médico, sino que demuestra la fortaleza y resiliencia del espíritu humano", dijo el doctor, que la acompañó en su proceso de gestación y quien acudió el parto en el anuncio oficial de la noticia.

Mujer que se convirtió en madre primeriza a los 70 años en India



Hace varios años también se conoció la historia de Daljinder Kaur, una mujer hindú que dio a luz a su primer hijo a sus 70 años de edad. La mujer se sometió a una fecundación in vitro (FIV) en una clínica especializada del Estado de Haryana, al norte de India.



El 9 de abril del 2016 llegó al mundo el pequeño Armaan, quien ha crecido ‘sano y saludable’, según ha informado la Clínica National Fertility and Test Tube.



"Dios escuchó nuestras oraciones. Mi vida ahora está completa. Cuidaré de este bebé yo sola. Me siento llena de energía. Mi marido también es muy cuidadoso y me ayuda tanto como puede", dijo Kaur (esposo de la mujer) a la agencia de noticias AFP.

También puede leer: El ‘pueblo privado’ de Colombia: solo entran las personas que están en lista

Madre de gemelos a los 73 años en India

Nuevamente en India, una mujer de 73 años, llamada Mangayamma Yaramati se convirtió en madre de gemelos, esto ocurrió en la región de Andhra, Pradesh, en el este de India.



Uma Sankar, la médica que atendió el parto, le dijo a la BBC que los gemelos nacieron por cesárea, que es normal en casos de embarazos gemelares y más con la avanzada edad de la madre, anunciando que “la madre y los bebés se encuentran bien”.



Sin embargo, no todo salió como se esperaba, pues su marido de 84 años falleció pocos meses después del nacimiento de sus hijos. “Me emociona mucho pensar en su partida (...) Solo estuvo 12 meses con sus hijas, pero al menos probó la alegría de la paternidad antes de morir”, dijo la mujer.

@geschichten_reich Die älteste Mutter der Welt "Erramatti Mangayamma" sie bekam im Alter von 74 Jahren Zwillingen. Was haltet ihr von der Geschichte, schreibt es gerne in die Kommentare. KI generierte Stimme sowie aussehen. ♬ Originalton - Geschichten_Reich

Las probabilidades de que una mujer de avanzada edad tenga hijos



Según afirma un experto en fertilidad de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, después de los 30 años es más complejo que una mujer pueda quedar embarazada y es más alto el riego de abortos involuntarios, problemas en la gestación y enfermedades como la preeclampsia.



Tras cumplir esta edad, la probabilidad del embarazo disminuye año a año, al reducirse la calidad de los óvulos, proceso que finaliza en la llegada de la menopausia. Esta etapa se da aproximadamente entre los 45 y los 55 años, y las mujeres dejan de tener su periodo menstrual.



"A medida que las mujeres envejecen, siguen siendo fértiles, pero sus probabilidades de embarazo disminuyen porque no están produciendo tantos óvulos buenos que se puedan fertilizar", explica un experto en fertilidad de los NIH.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO