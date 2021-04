Las mejores recetas rápidas de Tulio Recomienda para el toque de queda

Tulio Recomienda se ha convertido en uno de los canales, tanto de Instagram como de YouTube, preferidos por los amantes de la culinaria. Se trata de una propuesta mediática del ex cantante y hoy influenciador y cocinero barranquillero Tulio Zuloaga.



Con sus recetas ha antojado a sus casi millón y medio de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Por eso le traemos acá algunas de sus recetas rápidas y deliciosas para hacer en casa durante este fin de semana.

Empanadas de atún

Es muy extraño que haya un colombiano al que no le gusten las empanadas, por eso le traemos la que muchos llegarán a considerar como una de las recetas más sabrosas. Su preparación no es nada del otro mundo y solo necesitará como ingredientes básicos harina de maíz, atún, aceite y sal y pimienta al gusto.



Si no tiene idea de cómo hacerlo no se preocupe. Tulio Recomienda se lo explica de una manera muy sencilla.

Waffle de salchipapa

La creatividad es uno de los ingredientes que siempre deben estar en la cocina y Tulio sí que lo sabe. Los waffles son una especie de galleta con masa crujiente de tipo oblea que se cocina entre dos planchas calientes. Hace parte de los desayunos tradicionales norteamericanos, pero… ¿Quién dijo que no se podría hacer su versión colombiana?



Para esta peculiar receta necesitará únicamente los waffles que vienen precocidos (los venden en almacenes de cadena), papa pastusa y la salchicha de su preferencia. Permítase que se le haga agua la boca mientras mira cómo se preparara este particular platillo.



Flan de Helado

Pensando en todas las personas que tienen preferencia por el dulce, y tienen especial atracción por los postres, traemos uno muy sencillo de hacer.



Tulio es un explorador de sabores, por eso compartió en sus redes sociales un flan que tiene como únicos ingredientes helado derretido y yemas de huevo. Ingredientes que no le generarán conflicto si vive en Bogotá y se encuentra en cuarentena obligatoria durante este fin de semana.



Seguramente se estará asustando con la idea de meter helado a un horno; sin embargo, en la versión que va a ver a continuación no necesitará de uno. El postre lo hará con la técnica culinaria del famoso ‘baño de María’.

​

