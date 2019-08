¿Son estas las mejores hamburguesas del mundo?

París New York

Puntaje: 9.8 / 10



Esta hamburguesa, llamada 'The Return of the Cowboy', trae carne de ternera, queso cheddar 9 meses, cebolla confitada, tocino ahumado, donut de cebolla y salsa barbacoa casera; su costo es de 12.5 euros (alrededor de 48 mil pesos colombianos). PNY - París New York tiene cinco sucursales y todas están en París, Francia.