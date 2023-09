El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló su decisión de no asistir a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en San Francisco, Estados Unidos. El motivo detrás de esta cancelación es la falta de relaciones diplomáticas con Perú, país anfitrión del evento.

La ausencia del presidente mexicano en cumbres internacionales ha generado dudas. A pesar de las invitaciones recibidas para participar en eventos de importancia global, López Obrador ha optado por limitar sus salidas al extranjero y, en ocasiones, ha cancelado su asistencia como el mismo ha confirmado.

Las revelaciones del presidente de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que nunca ha asistido a una Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).



Esta revelación se hizo pública durante una conferencia de prensa en la que el mandatario argumentó que la ONU no está cumpliendo con su papel en la resolución de problemáticas mundiales.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: EFE

“Por eso yo no voy a la ONU a las comparecencias anuales. Fui una vez cuando México era parte del Consejo de Seguridad y fui a plantear que tenía la ONU que jugar un papel de mayor participación en atender los problemas de fondo de los pueblos del mundo, porque se convirtió en un aparato burocrático, anquilosado, es como un adorno, como un florero”. expresó el mandatario.

La ausencia del mandatario en otro evento

Obrador generó controversia al no asistir a un evento de trascendencia internacional: la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico a Lima, Perú.



El mandatario mexicano justificó su ausencia al calificar a Dina Boluarte, la actual presidenta de Perú, como "espuria" y "usurpadora". López Obrador señaló que, desde la perspectiva del gobierno mexicano, el presidente legítimo de Perú sigue siendo Pedro Castillo.

“No le puedo yo entregar nada, porque ella no es legal y legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú (…) Nosotros también no tenemos ningún problema, lo que pasa es que a ellos no. Se la podemos entregar a Chile o a Colombia, y que ellos vean qué hacen. Pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú”, dijo Obrador.

En enero pasado, el mandatario mexicano argumentó su decisión de no asistir a la Séptima Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Buenos Aires, Argentina, basándose en su apretada agenda de trabajo.

“Hay mucha especulación del porqué no fui. Tengo compromisos en el país, tenía que estar en el Tren Maya, en la supervisión de la obra. Pues era viajar ayer todo el día, estar hoy, regresarme mañana, llegar aquí el jueves, y tengo trabajo, bastante”, argumentó el presidente de México.

Además de sus ocupaciones laborales, el presidente ha esgrimido cuestiones de salud como motivo para evitar viajar a algunos países de América Latina.



En una reunión virtual en la Alianza de Países de América Latina y el Caribe, López Obrador explicó que no puede realizar viajes largos en avión debido a que estos vuelos tienen un impacto negativo en su salud.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



